Quarto anno di studio all’estero: lo scelgono di più le ragazze. A Ravenna un incontro per saperne di più

Lo scambio internazionale come esperienza di crescita ma anche come plus per una carriera lavorativa futura. Sembra una scelta che sempre più spesso i giovani decidono di intraprendere anche qui da noi in Emilia Romagna: secondo i dati di YouAbroad, c’è in effetti una crescita del 10% delle partenze. Il 45% degli studenti partono da Bologna, segue Ravenna con il 20%, Piacenza con il 15% e Parma e Rimini con il 10%.

Principalmente sono più le ragazze che scelgono di fare un trimestre, un semestre o un intero anno in una high school all’estero, per la precisione il 65% le femmine, contro il 35% i maschi. I ragazzi che partono sono prevalentemente provenienti dai Licei: il 45% arriva dai Licei Scientifici, il 30% dai Licei Linguistici, il 20% dagli Istituti Tecnici Licei e il 5% dai Licei Classici; mentre il 60% degli studenti sceglie di partire per un intero anno scolastico, il 30% per un semestre e il 10% parte invece per tre mesi.

Gli USA restano la meta più gettonata e raccolgono il 60% degli studenti, seguono il Canada e l’Australia col 15%, Nuova Zelanda e Irlanda con il 5% degli studenti emiliani.

“Sono sempre di più le famiglie che si rivolgono a noi per organizzare l’anno di studio all’estero dei propri figli – dichiara Giorgia Bava Educational Consulant di YouAbroad – “Una crescita che trova spiegazione nei successi personali e professionali dei ragazzi che negli anni hanno scelto questo percorso. Ad esempio c’è Chiara, la prima studentessa italiana, ad aver ricevuto una menzione d’onore dall’Università di Harvard per la sua partecipazione alla 65esima edizione del progetto “Harvard Model United Nations”; Julia che ha realizzato il sogno di essere ammessa al Massachusetts Institute of Technology (MIT) oppure Federico, che dopo una doppia laurea alla Pennsylvania State University, ricopre ora una posizione lavorativa di successo presso la Bank of America a Manhattan”.

Per raccogliere tutte le informazioni utili a valutare una eventuale partenza c’è un incontro a Ravenna il 10 ottobre, presso l’NH Ravenna, Piazza Goffredo Mameli 1.