Lugo: Roberta Montanari è la nuova insegnante di canto pop alla scuola Malerbi

La scuola di musica Malerbi di Lugo avrà una nuova insegnante di canto pop. Si tratta di Roberta Montanari, lughese di nascita che vanta un curriculum con diverse esperienze in tutto il mondo.

Roberta Montanari vanta collaborazioni con Elisa, Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Gianna Nannini, oltre alla partecipazione al tour mondiale con Eros Ramazzotti. Inoltre, è stata recentemente ospite della trasmissione The Voice of Italy e dell’ultima edizione del Festival di Sanremo accanto a Elisa.

“La classe di canto moderno sta ottenendo i maggiori riscontri – spiega il direttore della scuola di musica Malerbi Matteo Salerno – tanto da spingere la scuola a cercare una nuova insegnante. Non solo, in questi anni la scuola Malerbi ha lavorato molto per promuovere i propri giovani talenti nei vari generi e repertori. Il dipartimento di musica moderna si è sviluppato molto grazie ai nuovi spazi dedicati a questo repertorio messi a disposizione dell’Amministrazione comunale dopo i lavori di ristrutturazione del piano terra di Villa Malerbi, ma il merito sta soprattutto all’attività di docenti di grandi capacità e preparazione, come Stefano Ricci (basso e band), Franco Ranieri (chitarra), Alessandro D’Altri (batteria) e Veronica Nigro (canto)”.