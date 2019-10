Cervia, partiti i laboratori nelle scuole con le volontarie del Servizio Civile Nazionale

Le volontarie del servizio civile nazionale Shade e Ilaria si sono recate nei giorni scorsi alla scuola primaria di Montaletto “M. Buonarroti” per svolgere dei laboratori nelle varie classi. Il loro progetto “Cervia città per la Pace“, infatti, prevede la pianificazione e la proposta di laboratori che servano per promuovere la pace nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Questa è stata la prima volta che le volontarie sono andate nelle scuole e proseguiranno fino al 20 dicembre. Le ragazze sono state molto soddisfatte del risultato. I bambini hanno partecipato, con canzoni, disegni, costruendo origami, inoltre hanno fatto una lettura e un’attività sulle parole e sul loro significato, approfondendo i concetti di pace e di guerra.

Shade e Ilaria durante l’estate si sono impegnate in diverse attività di sensibilizzazione alla pace con laboratori dedicati ai bambini in spiaggia, alla sala Malva e nei banchetti della campagna Senzatomica.

Il 26 settembre in occasione della “Giornata internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari“ hanno partecipato all’iniziativa della scuola Buonarroti di Montaletto, dove i bambini di tutte le classi hanno formato una catena umana attorno a “Pacifico”, il piccolo ginkgo biloba nato dai semi di una pianta di oltre 200 anni, sopravvissuta alla bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945, nel parco adiacente la scuola. Inoltre le volontarie il 6 ottobre hanno aderito alla Marcia della Pace della Romagna, insieme gli assessori Michela Brunelli e Bianca Maria Manzi.