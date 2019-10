Genitori Influencer. Grande successo di pubblico al primo incontro di Lugo

Il primo incontro rivolto ai genitori adolescenti tenutosi il 14 ottobre 2019 nell’Aula Magna dell’ITC Compagnoni di Lugo, promosso dalla Regione Emilia Romagna e sviluppato in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Consultorio Familiare, si è concluso con esito positivo.

La serata, dal titolo “Genitori Influencer – l’adulto autorevole al tempo degli influencer e degli youtuber, costruire l’alleanza tra scuola e famiglia” ha riscontrato una grande partecipazione di pubblico ed è stata condotta da Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente del Dipartimento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca, specializzato nella prevenzione e trattamento della dipendenza da internet in adolescenza e autore di numerosi saggi sull’adolescenza.

Il progetto prevede ulteriori due incontri che si svilupperanno nelle prossime settimane:

Il 21 ottobre a Ravenna Tommaso Zanella presenterà “Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze” presso Artificerie Almagià in via dell’Almagià 2.

L’ultima serata, “Molti amici e nuovi amori” con Laura Turuani si svolgerà il 5 novembre alle 20:30 a Faenza presso il complesso ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1.