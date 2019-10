Faenza: a Palazzo delle Esposizioni un incontro per promuovere l’orientamento scolastico 

Venerdì 18 ottobre alle ore 18.30 a Palazzo delle Esposizioni di Faenza, si terrà un incontro dedicato alle famiglie e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), per aiutarli a scegliere con maggiore consapevolezza i percorsi formativi del futuro.

L’iniziativa,organizzata nell’ambito della mostra “Materializzando”, prevede due interventi.

Il primo sarà a cura della Professoressa Rita Chiesa, Ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia (Università di Bologna) e docente di Psicologia dell’orientamento e counselling e Metodologie e strumenti per l’orientamento scolastico presso il Corso di laurea internazionale Erasmus Mundus Joint Master Degree in Work, Organizational and Personnel Psychology e presso i Corsi di laurea Magistrale in Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi e in Psicologia Scolastica e di Comunità. Il secondo vedrà invece la partecipazione di una rappresentanza del Settore Risorse Umane di una nota azienda faentina operante nel settore automobilistico.

“Invitiamo ragazze/i, famiglie, docenti a questo importante appuntamento che abbiamo organizzato contestualmente alla mostra Materializzando ” – afferma l’assessore alle politiche educative e giovanili di Faenza Simona Sangiorgi – “per contribuire attivamente nell’aiuto a compiere scelte tanto delicate quanto fondamentali per i percorsi di vita delle nostre giovani generazioni e per tutto il nostro territorio”.