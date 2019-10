Più di 400 bambini di Massa Lombarda agli incontri della Protezione Civile

Oltre 400 bambini hanno partecipato agli incontri con il gruppo comunale di Protezione civile di Massa Lombarda, svolti nei giorni scorsi nella scuola elementare “Luigi Quadri”.

Si è trattato di due importanti momenti di formazione, in cui bambini e insegnanti sono stati coinvolti in una lezione didattica, seguita da una dimostrazione di attività in caso di alluvione e una prova di ritrovamento dispersi da parte delle unità cinofile. Agli incontri con le classi erano presenti il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e l’assessore alla Protezione civile Stefano Sangiorgi, oltre a tantissimi volontari del gruppo di Protezione civile, che si sono dimostrati particolarmente attenti e soddisfatti degli interventi, e Stefano Ravaioli, responsabile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la Protezione civile.

Con questi due appuntamenti l’Amministrazione comunale, da sempre attenta e sensibile alle attività tra i giovani della propria città, rafforza l’appoggio al proprio gruppo di protezione civile, particolarmente reattivo e propositivo da sempre.

Gli incontri con la Protezione civile proseguiranno a novembre con gli studenti della scuola elementare “Angelo Torchi”.