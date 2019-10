Open Day alla Scuola di musica Corelli di Fusignano per i bambini dai 5 agli 8 anni

Domenica 20 ottobre la scuola di musica Corelli di Fusignano apre al pubblico dalle 15 per un open day di presentazione dei corsi di musica per i bambini dai 5 agli 8 anni.

Per l’occasione i piccoli aspiranti musicisti potranno provare numerosi strumenti musicali seguiti dai docenti e partecipare a diverse attività per farli avvicinare al mondo della musica. Il corso proposto per l’anno scolastico 2019/2020 utilizzerà il metodo Tititom di Luciano Titi, che durante il pomeriggio illustrerà a genitori e bambini i benefici e le caratteristiche di questi laboratori con prove pratiche ed esperienze di gruppo.

L’open day sarà così articolato: alle 15 è dedicato ai bambini di 5 anni, alle 16 iniziative per i piccoli di 6-7 anni, alle 17 spazio ai bimbi di 8 anni. L’iniziativa è gratuita.

È necessaria la prenotazione al numero 347 5839049.