Servizio scuolabus Emilia Romagna: scongiurato il costo a carico delle famiglie

Dopo un’attesa durata tre mesi, alla fine arrivano buone notizie in merito alla norma che permette ai Comuni di cofinanziare, o di pagare interamente, il servizio di scuolabus, evitando alle famiglie di doverlo coprire. Nel decreto-legge “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, varato dal Consiglio dei Ministri, c’è infatti anche la norma chiesta a gran voce dall’Uncem già a luglio al precedente Governo, dopo che una sentenza della Corte dei conti aveva dichiarato che il servizio di trasporto scolastico con scuolabus non poteva essere ritenuto “servizio a domanda individuale” ma “trasporto pubblico” e, come tale, il costo andava interamente coperto con i proventi delle tariffe.

All’indomani della sentenza, l’Uncem aveva chiesto a tutti i Comuni di andare avanti nel garantire il servizio per non mettere in crisi un’offerta decisiva nelle aree montane e interne del Paese. Nel frattempo, le delegazioni regionali, fra cui l’Emilia-Romagna, si erano attivate presso i comuni montani affinché facessero arrivare a Roma una lettera con la richiesta di un’azione normativa in grado di correggere l’articolo 5 del decreto legislativo 63/2017 – nel quale era ribadita l’impossibilità per gli Enti locali di cofinanziamento – sgravando di costi gli utenti e le famiglie. Moltissimi sindaci avevano risposto positivamente scrivendo ai presidenti di Camera e Senato e ai ministri delle Infrastrutture e dell’Istruzione.

Il decreto non varato a inizio agosto, oggi è stato dunque approvato dal Governo, mettendo in sicurezza il servizio scuolabus. Il presidente dell’UNCEM Emilia-Romagna, Giovanni Battista Pasini, ha commentato positivamente l’esito della vicenda: «Plaudo al decreto del Governo – ha detto – che giunge finalmente a risolvere una questione fondamentale per utenti e famiglie dei comuni montani, dove quello del trasporto scolastico è un servizio essenziale e importante».