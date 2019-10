Ravenna. La Marina Militare dona un’ancora all’ITIS Nullo Baldini

L’Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini di Ravenna ha aggiunto alla specializzazione in Trasporti e Logistica l’articolazione “Conduzione del mezzo navale” corrispondente al vecchio corso “capitani”, aspiranti allievi ufficiali di coperta, degli Istituti Tecnici Nautici.

Tale nuovo corso scolastico costituisce un ulteriore incremento dell’istruzione scolastica orientata alle attività marittime della nostra città.

Per favorire l’orientamento verso la navigazione e più in generale la conoscenza delle attività legate al mare, la Marina Militare Italiana ha deciso di donare all’ITIS Baldini una ancora, primario simbolo marinaresco legato alla sicurezza delle navi, che sarà ufficialmente consegnata domani, 25 ottobre, con una cerimonia ufficiale.

“L’Ancora nasce con l’originaria funzione di legare la nave al fondale marino, regalandole la stabilità necessaria e renderla sicura. Nel corso del tempo l’ancora è naturalmente diventata la perfetta rappresentante dei legami forti, sicuri e importanti come quello esistente tra Ravenna, il suo porto ed il mare” – spiega il dirigente scolastico Antonio Grimaldi.

La cerimonia, inserita nel Festival della cultura tecnica, sarà preceduta da alcuni interventi in aula Ceci, aula magna dell’Istituto. Dopo il saluto del Dirigente Scolastico, interverrà C.F. Marco Mascellani della Marina Militare La Flotta Verde, Green diesel a basso contenuto di zolfo della MMI. La mattinata si concluderà la consegna dell’ancora nel piazzale antistante l’Istituto lato via Marconi.