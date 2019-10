Allegri Genitori e Ravenna Centro Storico donano materiali alla scuola Cavina di Porto Fuori

Mercoledì 23 ottobre una nutrita delegazione dei nuovi e storici vertici degli Allegri Genitori accompagnati dal presidente di Ravenna Centro Storico, in qualità di rappresentanti delle Associazioni, ha consegnato alla scuola Cavina di Porto Fuori una ingente fornitura di attrezzature per la palestra come palle e cerchi, di materiali morbidi per il progetto di psicomotricità, di sussidi didattici per lo sviluppo delle competenze logico-matematiche, nonché materiali di facile consumo come pennarelli, pastelli a cera, matite, matite acquerellabili, gessi, scotch, gomme, temperamatite, colle stick e vinilica, tempere, pennelli, cartoncini bristol, forbici, compassi, goniometri, righe, righelli, carta millimetrata, centimetrata, velina, cucitrici, album da disegno, carta crespa, …

Tali materiali saranno fondamentali per la realizzazione di progetti e attività didattiche nell’ottica del miglioramento della qualità dell’offerta formativa dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola.

La docente Sama Erica, collaboratrice del Dirigente Scolastico, dott. Cesare Cambio, ha colto l’occasione per ringraziare a nome del Dirigente stesso, dei docenti, degli alunni e delle famiglie le associazioni Allegri Genitori e Ravenna centro Storico per la generosa donazione e tutti i volontari che a vario titolo e con impegno e grande sacrificio hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento “Ti Porto Fuori il Natale” organizzato nella piazza di Porto Fuori lo scorso anno in occasione delle festività natalizie.

L’aver “trasformato” tale evento in un’opportunità per raccogliere fondi e l’aver pensato alla scuola come fruitrice di questa raccolta dimostra ancora una volta la grande sensibilità e il forte senso di appartenenza alla comunità che caratterizzano e contraddistinguono da sempre il piccolo “grande” paese.