Ipovedente in difficoltà all’assemblea scolastica della figlia: “Spero non capiti a nessun altro”

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, porta alla luce una vicenda di disagio verificatasi in un istituto scolastico di Ravenna. “Una ravennate trentenne, affetta una rara malattia degenerativa che causa una riduzioni della vista, ci ha scritto la lettera seguente”:

Sono ipovedente a causa di una retinite pigmentosa, e mamma di una bimba che frequenta una scuola primaria pubblica del comune di Ravenna. Premetto che il corpo insegnante di mia figlia era al corrente della mia malattia. Ieri c’era l’assemblea di classe. Non riesco più a muovermi da sola soprattutto da un luogo all’aperto ad un luogo chiuso, perché i cambi di luce mi fanno vedere buio per 10 minuti. Ma volevo andare all’assemblea di mia figlia come ho sempre fatto e poiché mio marito era al lavoro mi ci ha accompagnata mia mamma, nonna della bimba. Preferisco l’aiuto di un famigliare che l’aiuto di un bastone per ciechi. L’aiuto di chi conosco mi fa sentire più sicura. Arrivate in aula ci siamo sedute. Dopo poco un insegnante di mia figlia ha detto ad alta voce a mia madre che doveva uscire. Io ho risposto che la mia malattia è peggiorata e ho bisogno di qualcuno, allora è intervenuta l’insegnante responsabile del coordinamento, che si è avvicinata a mia madre e ha ribadito, in tono pacato, che doveva uscire. Mia madre le ha ribadito che non poteva lasciarmi da sola e che abbiamo tanto di certificati medici, ricevendo come risposta che non era una questione di certificati, ma di privacy. Io ho detto che se usciva lei sarei uscita anche io, non essendo in grado di vedere.

Così siamo uscite. Arrivate all’auto, io e mia madre siamo state raggiunte dalla mamma di un compagno di classe di mia figlia, che mi ha presa sotto braccio e mi ha detto di stare tranquilla, perché mi avrebbe riportata in aula lei per partecipare all’assemblea. Sono tornata in classe con la voce tremante dal pianto. Mentre ero lì seduta, le luci accecanti che si riflettevano sul banco mi hanno dato fastidio e mi sono sentita male. Ero impaurita. Non ho seguito la riunione perché nella mia mente c’era un’unica domanda: Quando finisce e mi devo alzare come faccio se non c’è mia madre o un mio caro ad aiutarmi? Nel frattempo mia mamma, all’esterno della scuola, ha avvisato telefonicamente dell’accaduto mio marito, che, dopo aver finito di lavorare, si è precipitato a scuola preoccupato.

Dopo aver bussato alla porta dell’aula insieme a mia mamma, ha domandato alle insegnanti, con voce alterata a causa dell’agitazione: “Perché avete cacciato dall’aula mia suocera? Mia moglie da sola non può stare!”. Si è dunque sentito rispondere che c’è una normativa sulla privacy. Finita la riunione, una mamma mi ha presa sotto braccio per andare in corridoio, farmi sedere e votare il rappresentante di classe, ovviamente scrivendo lei per me ed io solo firmando (posso farlo ad occhi chiusi). Sono uscita poi dalla scuola con l’aiuto di un papà e di una mamma. Questa mattina mi sono recata dalla dirigente scolastica con mia madre, spiegandole cos’era successo e consegnandole copia del certificato della mia malattia con data di oggi. Lei mi ha chiesto scusa a nome delle insegnanti. Spero che quello che è capitato a me non capiti a nessun altra persona con disabilità. Già è una lotta continuare a vivere quando non si riesce a fare le cose che si facevano prima.

“A seguito di questa lettera, – spiega Ancisi – ho effettuato, a titolo personale, una verifica, da cui è risultato che, effettivamente, era già operante, in quell’ Istituto Scolastico Comprensivo, almeno dal precedente anno scolastico, un regolamento che prevede l’esclusiva partecipazione dei genitori alle assemblee di classe. Ciò non dovrebbe impedire, a fronte di un certificato medico, di autorizzare un genitore ad essere accompagnato da una persona di fiducia, come del resto avviene per l’esercizio addirittura del diritto di voto alle elezioni pubbliche. Ora che, comunque, il certificato è stato consegnato all’Istituto, non possono esserci ulteriori incomprensioni, a prescindere che l’accompagnamento sia effettuato da un familiare o da altra persona”.

“La materia è però tanto delicata che, potendo il problema presentarsi in ogni scuola, – conclude Ancisi – sembra opportuno che, per quanto riguarda il territorio di Ravenna, si giunga, su iniziativa dell’area Infanzia dell’amministrazione comunale, ad un chiarimento con l’Autorità scolastica locale, secondo cui un genitore di alunno possa essere accompagnato da persona di fiducia alle assemblee di classe in caso di necessità documentata da certificazione medica. Chiedo al sindaco, tramite l’assessore delegato all’Istruzione, se condivide questa proposta”.