Gli studenti dell’I.C. Cervia 3 in visita al Campo di sterminio di Flossemburg in Germania

Nell’ambito del Progetto “Il Viaggio della memoria” che da anni realizziamo all’Istituto i Comprensivo Cervia 3 , 63 studenti e 7 docenti si sono recati in visita al campo di sterminio di Flossemburg in Germania.

Ha accompagnato gli studenti anche l’Assessore all’Istruzione del Comune di Cervia , Michela Brunelli.

“A nostro avviso è importante che gli studenti conservino memoria di ciò che è stato l’Olocausto e l’odio razziale, affinché tali orrori non abbiamo a ripetersi ed i giovani crescano come cittadini europei consapevoli dell’importanza della pace e del rispetto dei popoli” – ha dichiarato la Dirigente Scolastico Edera Fusconi.

Gli studenti hanno visitato anche la città di Ratisbona ed al ritorno la città di Innsbruck.