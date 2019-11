Lugo. I Carabinieri celebrano l’unità nazionale con i bambini della Garibaldi

Nell’ambito del progetto attinente alla formazione della cultura della legalità, in occasione delle commemorazioni del 4 novembre, alcuni rappresentanti dell’Arma di Lugo si sono recati nel plesso di via Cardinal Massaia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

I carabinieri sono stati accolti da una scuola addobbata con decine di tricolori e da circa 250 bambini che, dopo il saluto di rito, hanno intonato l’Inno di Mameli. Ai militari sono stati poi regalati dei segnalibri realizzati dagli scolari.

“Dopo aver spiegato ai nostri bambini, in classe, il significato di questa ricorrenza, ci è sembrato naturale e doveroso organizzare un’iniziativa per celebrare valori quali l’attaccamento al nostro Paese e il ripudio della guerra, nell’ambito di un’educazione alla legalità ed alla pace che si basi sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle diversità”, spiega Denise Bernabei, docente coordinatrice della scuola Garibaldi.

L’entrata in vigore dell’armistizio firmato con l’Impero austro-ungarico, il 4 novembre del 1918, sancì per l ‘Italia la fine di uno dei conflitti più sanguinosi della storia dell’umanità. Si stima che, tra militari e civili, persero la vita oltre 15 milioni di persone, di cui 1,2 milioni soltanto in Italia.