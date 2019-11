I festeggiamenti per i primi 30 anni del Campus di Ravenna: tutti gli incontri e i seminari in programma

Questa mattina, alle ore 12, si è tenuta presso la sede del Campus di Ravenna, in via Baccarini, 27, la conferenza stampa di presentazione del ricco calendario di iniziative organizzate dal Campus in occasione della celebrazione del trentennale dell’insediamento dell’ateneo bolognese a Ravenna. Presente all’incontro la prof.ssa Elena Fabbri, Presidente del Campus che ha ripercorso le tappe delle nascita dell’Università, a partire dagli esordi, quando nel 1989 fu inaugurato il primo anno accademico di scienze Ambientali presso l’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna.

Si può dire che i nove secoli dell’Università di Bologna coincisero nelle manifestazioni con uno spirito di vero decentramento in Romagna a partire da Ravenna, tenendo fede all’impegno di valore culturale ed accademico costituito dalla realizzazione di un Corso di Laurea e di una Facoltà universitaria al di fuori della città madre.

“Trent’anni dopo, possiamo dire che è cresciuto il legame tra la città di Ravenna e l’Alma Mater, tra il territorio e l’Università. Oggi nel Campus sono aperti 17 Corsi di studio per quasi 3500 studenti. Il 70% di loro – afferma la prof.ssa Elena Fabbri – sono fuori sede, provenienti dalla provincia o da fuori Regione. Questo porta molti di loro a fermarsi a Ravenna non solo nel corso della settimana, ma anche durante i fine settimana e ciò comporta sicuramente un maggiore dinamismo in città. Se in primavera e in estate Ravenna si riempie di turisti, attratti dalle bellezze artistiche e culturali della città, in inverno sono gli studenti ad invadere le vie del centro, tra feste di lauree, eventi organizzati dal Campus, ecc. E questo è sicuramente un segnale importante che sta a manifestare quanto in questi lunghi anni sia cresciuta la comunicazione e l’interazione tra il territorio e l’Università.”

“Il disegno strategico realizzato dall’Alma Mater per il Campus – aggiunge Fabbri – si sta caratterizzando ed emerge la specializzazione negli studi, nelle aree di ricerca e nell’offerta formativa, al fine di valorizzare le vocazioni e le peculiarità territoriali, da quelli che si insediarono nei primi anni novanta (le Scienze ambientali e i Beni Culturali) agli altri che hanno condiviso il percorso successivamente (Archeologia, Scienze Giuridiche, Ingegneria e Architettura, Chimica industriale e Medicina e Chirurgia, già attiva nel Campus con le lauree professionalizzanti in Infermieristica e Logopedia).”



La prof.ssa Elena Fabbri durante la conferenza stampa di oggi

“A Ravenna ha sede il Dipartimento di Beni Culturali, la Scuola Superiore Studi sulla Città e il Territorio e il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali CIRSA. Ma anche 5 unità organizzative di dipartimenti bolognesi – spiega – segno del crescente interesse nelle attività di ricerca a Ravenna. Il Campus è inoltre sede di 3 Centri Interdipartimentali per la Ricerca Industriale – CIRI sorti all’interno del Progetto Tecnopoli. Dal 2018 è attivo anche il dottorato di Campus in Beni culturali e ambientali che rappresenta la conclusione naturale nel terzo ciclo degli ambiti caratterizzanti il Campus. Lo chiamiamo “Dottorato di Campus” perché coinvolge tutti i dipartimenti attivi nella sede. Anche questo è un grande segno di interazione ed impegno nel consolidare la ricerca a Ravenna. Stessa interazione che infatti ha contribuito a disegnare il programma degli eventi per questo trentennale.”

“I festeggiamenti – continua la Presidente – coincideranno con il 932° anno accademico dell’Università di Bologna, che sarà inaugurato venerdì 15 novembre con una cerimonia, che quest’anno coinvolgerà, in contemporanea, le quattro sedi romagnole. Visioni di Futuro è il nome dell’evento, filo conduttore che il 15 novembre animerà i Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e che porterà all’attenzione della comunità accademica e dei cittadina temi come l’ingegno, l’internazionalizzazione, il patrimonio e la società contemporanea in riferimento ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.”

Per quanto riguarda il Campo di Ravenna l’appuntamento è al Palazzo dei Congressi, in Largo Firenze, alle ore 16. Dopo la parte iniziale di video collegamento con gli altri campus ed in particolare con quello di Cesena, dove il rettore terrà il consueto discorso inaugurale, farà i suoi saluti la Presidente di Campus Elena Fabbri per poi passare la parola all’Alumna Francesca Sangiorgi. Sangiorgi è stata infatti studentessa della prima coorte degli studenti in Scienze Ambientali indirizzo marino, iscritti nell’anno accademico 1989-90. Ravennate, è Professoressa Associata presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht (Olanda). Infine sarà dato spazio all’Ospite, l’artista e restauratore Antonio Forcellino che terrà una lectio su “Il restauro come istinto”.

“Sono molto felice di queste scelte – afferma Fabbri -. L’Alumna e l’Ospite rappresentano gli ambiti disciplinari che per primi si insediarono a Ravenna, Scienze Ambientali ad indirizzo marino nel 1989 e Beni Culturali nel 1992. Nella sua attività di studioso e divulgatore, Forcellino integra la conservazione dei beni culturali con il restauro e l’archeologia, parole chiave che tuttora accomunano il Dipartimento dei Beni Culturali e almeno 3 unità organizzative dipartimentali attive a Ravenna. L’inaugurazione dell’Anno Accademico nella sede di Ravenna sarà il momento anche della celebrazione di questi 30 anni, attraverso lo svolgimento di una cerimonia secondo il protocollo accademico alla quale si assiste raramente.”

“Vorrei che il 15 novembre il bell’auditorium del Palazzo dei Congressi in cui saremo accogliesse autorità, personale universitario e studenti, ma anche tantissimi cittadini, dimostrando l’interesse per i valori di Ravenna città universitaria” conclude Elena Fabbri.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER I PRIMI 30 ANNI DEL CAMPUS DI RAVENNA

– 13 novembre, Sala D’Attore, via Ponte Marino, 2, ore 14.30-16.

Gli eventi per celebrare il Campus di Ravenna saranno aperti da un importante momento di raccoglimento in ricordo del prof. e vulcanologo Pier Maria Luigi Rossi scomparso in un incidente stradale lo scorso luglio. Rossi fu uno dei fautori del Campus e il primo presidente, nel 1989, del primo corso di laurea in Scienze Ambientali.





– 13 novembre, Casa Matha, piazza Andrea Costa 3, ore 17.00-18.30

Lecture della Professoressa Francesca Sangiorgi dal titolo: The sleeping giant is waking up: cambiamenti climatici e dinamiche dei ghiacci antartici.

L’evento celebra la data della prima lezione di Scienze Ambientali che si tenne proprio a Casa Matha il 13 novembre, nel 1989. Francesca Sangiorgi è stata infatti studentessa della prima coorte degli studenti in Scienze Ambientali indirizzo marino, iscritti nell’anno accademico 1989-90.

– 14 novembre, Casa Matha, piazza Andrea Costa 3, ore 16.30 -18.30

Conferenza in ricordo del prof. Giovanni Mazzotti dal titolo: DNA dei ravennati 10 anni dopo; tra storia e genetica. Relatori; Maria Cristina Carile, Michele Marchi, Susi Pelotti, Donata Luiselli. In chiusura dell’evento ci sarà il lancio della Campagna di adesione alla mappatura del genoma ravennate.



– 15 novembre, Palazzo dei Congressi, Largo Firenze ,ore 16.00 (ingresso entro le 15.45)

Inaugurazione dell’Anno Accademico, Cerimonia Multicampus (Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini) per celebrare non solo il 932° anno accademico ma anche i 30 anni dall’insediamento romagnolo dell’Università di Bologna. Titolo: “Visioni di futuro”, ingegno, internazionalizzazione, patrimonio e società contemporanea in riferimento ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci. Per Ravenna si terrà la Lectio di Antonio Forcellino sul tema “Il restauro come istinto”.



– 16 novembre, Sala Muratori Biblioteca Classense, via Baccarini 10, ore 9.00-14.00

Incontro degli ex alunni del corso di laurea in Scienze ambientali, dal titolo: Trent’anni e non sentirli; evento per ricordare ed evidenziare il contributo dato alla scienza, all’imprenditoria ed alla città da parte dei laureati di Scienze.

– 21 novembre, Sede Giurisprudenza, aula magna, via Oberdan 1, ore 16.00-18.00

Convegno organizzato per gli ordini forensi dal titolo: Il Procedimento di Mediazione per la trasformazione del conflitto, una professione moderna. Simulazione di un Procedimento di Mediazione: il ruolo del Mediatore e di coloro che accompagnano le Parti durante il Procedimento di Mediazione, il Legale e il Consulente Tecnico.



– 22 novembre, Casa Matha, piazza Andrea Costa 3, ore 14.00-18.00

Le nuove sfide dell’alimentazione: salute e sostenibilità ambientale. Convegno a cura del Master in Alimentazione ed educazione alla Salute, Scuola di Medicina e Chirurgia.

Gli eventi proseguiranno nei mesi successivi con il ciclo di conferenze organizzate dal Dipartimento di Beni culturali e dalla Biblioteca di Campus con il titolo; Rappresentare e leggere il mondo; il panorama di Istanbul di Melchior Lorichs testimone del passato e del presente. Primo appuntamento il 12 dicembre 2019 con Giorgio Mangani “Melchior Lorichs pittore e cartografo di “controfatti”.Tutti gli atri eventi del mese di dicembre sono disponibili su eventi.unibo.it/trentennale-campus-ravenna .