Ravenna, c’è tempo fino al 15 dicembre per iscriversi alla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

C’è tempo fino al 15 dicembre 2019 per iscriversi alla “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica”di Ravenna. Il corso di 4 anni, riconosciuto dal MIUR, rilascia il titolo legalmente riconosciuto di psicoterapeuta a laureati in psicologia e medicina.

L’Istituto di“Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica” ha inoltre proposto agli allievi delle sue tre sedi (Ravenna come sede principale e Mantova e Trieste come sedi periferiche) e a tutti i professionisti del settore (psicologi e medici iscritti all’ordine) un ciclo dal titolo “Processi Relazionali in Divenire” e prevedeva quest’anno quattro seminari.

Sabato 9 novembre, dalle 9.30 alle 17.30, si svolgerà l’ultimo seminario previsto in calendario dal titolo”Coppie e famiglie in difficoltà” tenuto dalla dott.ssa Elisabeth De Verdiere e dalla dott.ssa Raffaella Magnoli psicoterapeute della famiglia e della coppia.

Le dottoresse dell’ “Associazione Paolo Saccani” di Milano si occupano professionalmente delle relazioni di coppia e famigliari da un punto di vista psicoanalitico ispirato al lavoro di Joseph Sandler. Nel seminario verrà affrontato l’argomento delle crisi familiari e di coppia, perché questi momenti possono anche essere un’occasione per scoprire chi è l’altro e per realizzare che in una relazione l’altro ha esigenze e caratteristiche che vanno scoperte progressivamente.

Il seminario si terrà presso Il Circolo Ravennate e dei Forestieri in via Corrado Ricci 22 a Ravenna. Per chi fosse interessato all’iscrizione alla “Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica” (in una delle tre sedi: Ravenna, Mantova o Trieste) il seminario rappresenta un momento di “open day” in cui, a titolo gratuito, verrà offerta la partecipazione al seminario e al rinfresco e si potranno conoscere il direttore e rappresentante legale dell’Istituto (dott. Giovanni Pieralisi) e incontrare i docenti e studenti dell’Istituto.