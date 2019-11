Alla scuola Quadri di Massa Lombarda i nuovi incontri tra studenti e Protezione civile

Dopo gli appuntamenti di ottobre alla scuola Quadri, che hanno visto la partecipazione di oltre 400 bambini, mercoledì 13 novembre il gruppo comunale di Protezione civile di Massa Lombarda sarà alla scuola elementare “Angelo Torchi” di Fruges per illustrare la propria attività, dal rischio alluvione al soccorso cinofilo. Grazie alla partecipazione dell’unità cinofila, i bambini potranno anche assistere a una prova di ritrovamento con i cani soccorritori.

In caso di maltempo l’incontro sarà rimandato al 20 novembre. Gli incontri si svolgono in occasione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, in contemporanea con la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata dall’Onu. L’iniziativa è organizzata dalla Protezione civile di Massa Lombarda.