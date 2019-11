Faenza. Consegna Diplomi Master Primo Livello in Materiali Compositi

Venerdì 15 novembre alle ore 16.00 nella sala polivalente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, a Palazzo Naldi, via San Giovanni Bosco a Faenza, è in programma la cerimonia di consegna dei diplomi per l’anno accademico 2018-2019 del Master di I livello in Materiali Compositi, attivato a Faenza dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con il sostegno di numerose aziende del settore.

La cerimonia, affidata al Direttore, Prof. Loris Giorgini, e alla quale saranno presenti diverse autorità e rappresentanti degli sponsor, sarà l’occasione per presentare l’edizione 2019-2020 che partirà a gennaio.