167mila euro alle scuole per progetti di ecosostenibilità: è il progetto “Facciamo Eco-Scuola” del M5S

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Pierre Bonaretti informa che il Movimento ha lanciato il progetto “Facciamo Eco-Scuola”, finanziato attraverso il taglio dello stipendio dei parlamentari e consiglieri regionali pentastellati. La cifra messa a disposizione per la regione Emilia-Romagna è di circa 167mila € e sarà devoluta al finanziamento di progetti eco-sostenibili realizzati dalle scuole. Ogni scuola interessata potrà creare un progetto e iscriverlo al concorso entro il 15 gennaio 2020.

I progetti potranno riguardare: ecologia ed efficientamento energetico, miglioramenti strutturali e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mobilità sostenibile, incontri sulla sostenibilità.

A seconda del progetto proposto, il Movimento metterà a disposizione una cifra di 10mila o 20mila € per la sua realizzazione. I dirigenti scolastici del cervese, le associazioni di genitori o l’assessore di riferimento, se interessati, potranno richieder maggiori informazioni scrivendo a: pierrebonaretti.cervia@gmail.com, oppure visitando ilblogdellestelle.it (post del 16 ottobre).

“È un’occasione per coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi su temi importanti come l’ecologia e la sostenibilità”, chiosa il consigliere.