Nuova legge su educazione civica a scuola: incontro a Cervia per parlare di attualità ed esperienze

Sabato 23 novembre alle 10 si terrà il convegno “Educhiamoci ad educarci. La nuova legge n.92/2019 per l’educazione civica: attualità ed esperienze”. L’appuntamento è a Cervia ai Magazzini del sale – Parcheggio P.zza Andrea Costa, ma gli inviti e gli interventi saranno anche in relazione alle attività nelle tre provincie della Romagna.

Il convegno si terrà in occasione della Festa del Volontariato 2019 organizzata dalla Consulta del Comune di Cervia, che si svolgerà dal 23 al 24 novembre a Cervia presso il Magazzini del sale ed è esito del Caregiver Day 2019 in merito al tema della comunità che si prende cura. Altri organizzatori sono il Comune di Cervia, l’Associazione Diritti Anziani con… Di Ravenna-APS e l’associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Romagna-Sezione di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

Come per l’orientamento al lavoro la scuola riconosce la necessità di “comunità orientativa educante”, così per formare i cittadini tutti sono coinvolti: interverranno al convengo dunque i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli studenti, i rappresentanti dei genitori ed enti del territorio.

Non possono mancare i Comuni, quindi dopo il saluto di Oriano Zamagna, Presidente della Consulta del Volontariato, interverrà Massimo Medri, Sindaco del Comune di Cervia e gli assessori al Volontariato e alla Scuola del Comune di Cervia. Seguiranno interventi sul percorso che ha portato all’attuale legge che entrerà in vigore il prossimo anno scolastico con gli interventi di Carlo Pantaleo – Formatore, Coordinatore progetti Generativi e di Cittadinanza Attiva, di Riccardo Tessarini – Comitato promotore campagna #Ascuoladieroi e di Agostina Melucci – Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’ER – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna.

Nelle settimane precedenti al Convegno si è proposto alle scuole di collaborare anche con nuovi interventi in classe attraverso il Progetto “Cittadini Attivi Inclusivi e Solidali” a cura dell’associazione Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare-Sezione di Ravenna in cui si potranno avviare e approfondire tematiche riguardo i diritti, l’importanza della solidarietà, la lotta alla discriminazione per l’inclusione attiva per tutti. Ambiti di intervento sono quelli con le persone con disabilità, interculturali e intergenerazionali.

Nella mattina sarà possibile visitare e incontrare le associazioni negli stand allestiti.

PROGRAMMA:

In occasione della Festa del Volontariato – Cervia

dal 22 al 24 novembre 2019

si terrà il Convegno

Educhiamoci ad educarci

La nuova legge n.92/2019 per l’educazione civica: attualità ed esperienze

Sabato 23 novembre 2019 ore 10.00

Magazzini del sale – Parcheggio P.zza Andrea Costa – Cervia (RA)

Saluti

• Oriano Zamagna – Presidente Consulta-Coordinamento del Volontariato Cervia

• Massimo Medri – Sindaco del Comune di Cervia

• Bianca Maria Manzi – Assessore Comune di Cervia al Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari,

Valorizzazione e gestione del patrimonio, Volontariato

• Michela Brunelli – Assessore Comune di Cervia Sport, Scuola, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale

Finalità, il percorso e la realizzazione

• Carlo Pantaleo – Formatore, Coordinatore progetti Generativi e di Cittadinanza Attiva

• Riccardo Tessarini – Comitato promotore campagna #Ascuoladieroi

• Agostina Melucci – Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’ER – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna

I protagonisti e le esperienze sul territorio

• Edera Fusconi – Dirigente scolastico IC3

• Annalisa Argelli – Dirigente scolastico IC2

• Scilla Reali – Dirigente scolastico I.P.S.E.O.A. “Tonino Guerra” insieme agli studenti

• Roberto Giunchi – Vice Comandante della Polizia Municipale di Cervia

• Fabiola Gardelli – Presidente ASP Ravenna Cervia e Russi

• Cinzia Budini e Angela Maldini – Insegnanti della Scuola Primaria IC1 di Ravenna/Cervia

• Elettra Stamboulis – Dirigente scolastico Liceo Artistico e Musicale Statale “Antonio Canova”

di Forlì-Cesena – Forlì

• Fabio Bertozzi – Presidente Consiglio di Istituto IC2 di Cervia

• Interventi e domande dei partecipanti

• Conclusioni

La cittadinanza è invitata a partecipare.