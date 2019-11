Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo all’Olivetti-Callegari di Ravenna: la Provincia ha infatti programmato ed avviato (nell’anno 2014) la attuazione di un intervento inteso ad unificare presso la sede di via Umago, 18 le attività dell’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “C. Callegari” di Ravenna e della annessa Sezione per i Servizi Commerciali e Turistici “A. Olivetti”. Il terzo stralcio dell’intervento, oggetto ha come obiettivo la razionalizzazione distributiva dell’edificio e il suo contestuale adeguamento normativo, per un importo lavori complessivo di 1.670.000 euro finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014–2020.

In termini tecnico-funzionali il progetto è stato elaborato individuando gli interventi necessari a stabilire da un lato una puntuale rispondenza alle esigenze scolastiche ed a garantire, la indispensabile coerenza rispetto alle caratteristiche dell’edificio esistente. La sede dell’I.P.S. “Olivetti Callegari” è di buon livello edilizio – funzionale (costruito nel 1973) e la realizzazione del 3° stralcio consente sia di migliorare la distribuzione interna degli spazi (anche a favore di persone con ridotte o impedite capacità motorie) sia a rendere ottimale la funzionalità didattica della sede scolastica.

Come detto uno dei principali obiettivi del presente intervento è il miglioramento dell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio, realizzando all’interno della scuola una serie di percorsi accessibili ai disabili (attraverso la realizzazione di un ulteriore ascensore e di un corpo di collegamento tra i vari piani dei corpi sud e est) e potenziando con un altro bagno per ragazzi diversamente abili la zona dove saranno più presenti aule speciali ad essi dedicate.

Tale obiettivo sarà raggiunto anche grazie alla realizzazione di un nuovo corpo di collegamento fra il corpo sud e corpo est, ai quali risulta fisicamente e funzionalmente connesso a tutti e tre i piani, previa demolizione di un corpo di fabbrica esistente sull’area di insediamento, di forma pressoché rettangolare sviluppato su tre piani fuori terra. Al suo interno sono collocati esclusivamente dei percorsi di collegamento tra i vari nuclei edilizi ed ambiti didattici, percorsi che hanno anche la funzione di filtro a prova di fumo in riferimento alla normativa di prevenzione incendi.

In adiacenza ad esso, sarà realizzato il nuovo ascensore esterno, con struttura di forma pressoché quadrata, che collegherà tutti e tre i piani fuori terra del corpo Sud, consentendo così l’accessibilità anche a tutti i piani del corpo est, e ne consentirà l’accesso dal cortile interno.

All’interno dei corpi di fabbrica esistenti saranno realizzati una consistente e diversificata serie di interventi:

– il completamento della trasformazione dei locali al piano terra del corpo est da dedicare a ulteriori laboratori di informatica e magazzino;

– la ridistribuzione degli spazi esistenti per fare adeguato posto, al piano terra, ai laboratori tecnologico e di pneumatica, attraverso anche il ridimensionamento dei laboratori di torneria e di motoristica, e la riorganizzazione, al piano secondo, dei laboratori di fisica e di sistemi elettrici all’interno del corpo ovest che rimarrà dedicato, al piano terra ed in parte al piano secondo, ad officine meccaniche e laboratori;

– la realizzazione di un archivio e un magazzino al piano terra del corpo sud;

– la realizzazione di nuovi spazi didattici (aule normali, aule speciali e/o di sdoppiamento, ecc.) e un servizio per persone diversamente abili al piano primo del corpo sud;

– la bonifica e ripristino di elementi ammalorati nonché alla demolizione e successivo rifacimento di porzioni di intonaco esterno non più completamente solidali con il supporto.