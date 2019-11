Ravenna, stop droga a scuola: coi fondi statali verrà installato un sistema di video sorveglianza

È stato approvato dalla giunta ravennate il protocollo d’intesa per la destinazione dei fondi assegnati dal Ministero dell’Interno in relazione all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici, nell’ambito del progetto “Scuole sicure 2019/2020”.

Le azioni di monitoraggio e contrasto alle attività illegali legate allo spaccio di stupefacenti sono state avviate con l’inizio dell’anno scolastico in corso e prevedono, oltre a controlli da parte della Polizia locale, attività educative alla legalità per gli studenti e l’installazione di un sistema di video sorveglianza nella zona compresa tra i giardini Speyer, la stazione ferroviaria, piazza Anita Garibaldi e via Carducci.