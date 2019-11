L’Istituto tecnico “Morigia” di Ravenna apre le porte ai ragazzi delle scuole medie

Dalle ore 15.00 alle 18.00 di sabato 30 novembre, l’Istituto tecnico “Camillo Morigia” apre le sue porte per il primo Open Day 2019/2020. Gli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di Primo grado sono invitati a visitare il plesso in via Guglielmo Marconi 6, Ravenna.

In un percorso guidato, ragazzi e genitori potranno conoscere non solo gli spazi scolastici e i numerosi laboratori, ma anche i loro futuri docenti, per avere un ‘assaggio’ delle attività didattiche offerte e dei progetti a cui partecipa attivamente la scuola. Saranno gli alunni stessi del IT Morigia ad accompagnare i ragazzi e le famiglie e racconteranno la loro esperienza da studenti. Oltre ai docenti e agli studenti saranno presenti, per il corso CAT, alcuni professionisti dello storico Collegio dei Geometri, che illustreranno le potenzialità dell’offerta formativa. L’Istituto Tecnico “Morigia” propone due diversi indirizzi di studio: Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT) e Grafica & Comunicazione. Nell’ambito dell’indirizzo di Grafica & Comunicazione si segnala il percorso Cambridge “Graphics for the future”, che permetterà il conseguimento della certificazione IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

Entrambi gli indirizzi offrono un’immediata spendibilità nel mondo del lavoro, oltre a garantire la preparazione necessaria alla prosecuzione degli studi in ambito universitario. L’Istituto punta inoltre a creare cittadini consapevoli e ben inseriti nella società, sia dal punto di vista professionale che personale, tramite attività quali l’alternanza scuola-lavoro presso aziende del territorio, la partecipazione attiva a progetti ambientali come: Before the Flood e Riciclandino, le attività che implementano la coesione e lo sport quali la Family Run e la Maratona di Ravenna, le uscite in barca a vela, in canoa e sup e le serate di ”Urban Walking by nigth”.

Il secondo Open Day IT Morigia è previsto per sabato 11 gennaio, ore 15.00 – 18.00, sede Via Marconi 6, mentre il secondo Open Day dell’Istituto Tecnico “Perdisa” si terrà il 14 dicembre (ore 14.30 – 17.30) presso la sede sita in via dell’Agricoltura 5, Ravenna.

Per informazioni: www.opendaymorigiaperdisa.it .