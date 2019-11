Festa di compleanno per la Fondazione Flaminia e per l’Università a Ravenna, che in 30 anni s’è fatta grande

La Fondazione Flaminia ha celebrato ieri 29 novembre con due distinti momenti – un convegno e una cena – i suoi trent’anni di vita che vanno di pari passo con i primi trenta anni dell’Università a Ravenna “una cosa a cui non avrei mai creduto se me l’avessero ipotizzata quando mi sono laureato” ha dichiarato durante la celebrazione Ernesto Giuseppe Alfieri, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, principale finanziatore della Fondazione Flaminia in questi 30 anni con oltre 14 milioni di euro erogati.

Il convegno del tardo pomeriggio ha consentito di illustrare il Bilancio Sociale della Flaminia che riguarda il periodo 1989-2018, con l’obiettivo di fornire una fotografia delle attività svolte nei trent’anni di riferimento per un totale di oltre 50 milioni di euro investiti sull’insediamento universitario a Ravenna. La relazione tecnica è stata presentata da Lorenzo Ciapetti, direttore di Ricerca di Antares a cui è stato commissionato lo studio e commentata da Antonio Penso, direttore di Fondazione Flaminia.

Ma prima dell’illustrazione del Bilancio Sociale sono intervenuti il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Francesco Ubertini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Ernesto Giuseppe Alfieri e il presidente di Fondazione Flaminia Lanfranco Gualtieri che hanno ricordato con orgoglio le tappe dell’Università a Ravenna e della Flaminia – quando fu fondata, la Flaminia poteva contare appena su un dirigente e due impiegati del Comune di Ravenna – dagli albori ad oggi. Ma si è parlato molto anche di futuro. In particolare di un traguardo fondamentale come la realizzazione della clinica universitaria al Santa Maria delle Croci nell’ambito del Progetto Romagna Salute che vede l’Università di Bologna impegnata a creare un Policlinico della Romagna, con diverse sedi e specializzazioni, fra cui quella di Ravenna.

Ne hanno parlato il Sindaco de Pascale, il Presidente Gualtieri e soprattutto il Rettore Ubertini secondo il quale “il Progetto Romagna Salute ha la stessa valenza e la stessa importanza per la Romagna della scelta fatta trenta anni fa di decentrare le sedi universitarie di Bologna a Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.”

Sedi universitarie cresciute fino a contare oggi ben 20.000 studenti (degli 85.000 complessivi dell’Alma Mater): solo un terzo delle università italiane può vantare numeri superiori a quelli della Romagna.

Si è parlato poi del nuovo studentato che dovrà sorgere nella zona della stazione per il quale si spera nei finanziamenti statali ma che si farà in ogni caso, ha assicurato il Sindaco. Si è parlato di Giurisprudenza a Ravenna e della necessità di fare in modo che il corso di laurea abbia garantita la continuità.

Sul filo del ricordo sono state spese parole di caloroso ringraziamento per la figura di Piermaria Luigi Rossi, tragicamente scomparso recentemente, che ha molto contribuito alla crescita dell’insediamento universitario a Ravenna. Così come vari elogi sono andati allo “storico Vicesindaco” Giannantonio Mingozzi al quale si devono – è stato detto – molte intuizioni e battaglie per rafforzare il Campus ravennate e la Flaminia.

Sempre sul filo del ricordo un simpatico e curioso siparietto durante la cena di gala: Antonio Penso con la complicità del Magnifico Rettore Ubertini ha consegnato a Lanfranco Gualtieri la tesi di laurea in Scienze Agrarie con cui il Presidente della Flaminia si laureò qualche decennio fa a Bologna, con il massimo dei voti.

ALCUNI NUMERI DELLA FLAMINIA E DELL’UNIVERSITÀ

Ammontano a oltre 50 milioni di euro, di cui 41.845.520 ricevuti dai soci, le risorse che Fondazione Flaminia ha, tra il 1989 e il 2018, complessivamente destinato all’insediamento universitario ravennate. Le altre risorse sono state reperite dalla Fondazione. Sono pari a 37.641.058 euro le risorse destinate all’attività di supporto ai corsi, alle sedi e attività culturali.

Negli ultimi 30 anni, esattamente 8.701.026 euro sono poi stati destinati all’attività di supporto agli studenti (orientamento in entrata; borse di studio, tirocini, borse lavoro e orientamento in uscita; biblioteche e Punto ristoro; servizio abitativo; associazionismo, sport, cultura e sanità; servizi di internazionalizzazione; attività post laurea).

Nell’ambito dei servizi rivolti alla comunità universitaria, è poi il servizio abitativo a risultare tra i più consistenti con 1.999.553 euro. Negli ultimi 5 anni, tale servizio ha fornito 60 posti letto annui (diventati 68 a settembre 2018 e 74 nel 2019) e, considerando il valore di affitto a mercato di una stanza a Ravenna, Flaminia ha consentito 45.360 euro di risparmio annuo agli studenti, ovvero 756 euro annui di risparmio annuo a studente.

Come terza voce più rilevante nell’ambito dei servizi agli studenti figurano i progetti volti a favorire l’acquisizione di competenze mirate al mercato del lavoro, percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro (progetto Borse Lavoro, Lavoro cerca Università, Progetto EUCH, Unilav) per un totale di 1.235.725 euro dal 1990 a oggi. La parte poi di risorse destinate all’ampliamento degli orari di apertura serale delle biblioteche (Oriani e di Palazzo Corradini) e la realizzazione e gestione del Punto ristoro è pari a 328.575 euro.

Ammonta infine a 3.947.652 euro l’investimento di risorse fatto da Flaminia su progettazione europea, supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica e sociale.

Gli studenti che nell’anno 2018 sono iscritti ai corsi universitari ravennati sono più di 3.300. Il numero di fuori sede è in progressiva crescita (è passato dal 26% del 2012 al 34% attuale). Nel 2018, le ricadute economiche di questi studenti sul territorio sono stimate comprese tra un minimo di quasi 9 milioni di euro e un massimo di circa 11 milioni di euro. Una stima che si traduce per i fuori sede domiciliati in una spesa media annua per l’abitazione compresa tra un minimo di 2.400 euro e 3.600 euro a cui si aggiungono le altre spese considerate, che vanno dai 3400 ai 3600 euro circa. Si arriva così complessivamente a una spesa media annua che varia tra i 5.700 e i 7.200 euro per ogni studente domiciliato fuori sede. Somma più contenuta per i pendolari, che va tra i 1.800 e i 2.160 euro annui.

In sostanza, dal 1989, anno di insediamento dei primi corsi di laurea a Ravenna, a oggi, gli studenti avrebbero generato un indotto economico sul territorio tra i 160 e i 197 milioni di euro.