Da dicembre open day in tutte le scuole dell’Istituto comprensivo Cervia 2

A partire dai primi giorni di dicembre, tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Cervia 2 diventeranno “scuole aperte” e apriranno le loro porte a piccoli e grandi alunni, accompagnati dalle loro famiglie.

Oramai, l’espressione Open Day è diventata, in questi anni, una vera e propria istituzione: le scuole si presentano e mostrano la loro identità. Così come ha stabilito il Ministero della Pubblica Istruzione, le iscrizioni online partiranno il 7 gennaio 2020 e termineranno il 31 gennaio 2020.

Nelle scuole dell’I.C. Cervia 2 le docenti, in diverse mattinate, a partire dai primi di dicembre e fino a metà gennaio, incontreranno genitori, alunni e studenti per presentare l’offerta formativa. Quest’anno però c’è una grande novità: tutte le scuole dell’Infanzia, nel pomeriggio del 4 dicembre, e tutte le scuole Primaria nel pomeriggio del 12 dicembre effettueranno, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 un Open Day unitario, durante il quale tutti i plessi dello stesso grado scolastico saranno presentati alle famiglie e si parlerà dell’offerta formativa. Insomma, un unico Open Day serale, perché gli insegnanti e la Dirigente Annalisa Argelli ritengono che si possa essere unici anche nell’appartenenza e, come Istituto Comprensivo Cervia 2, si riconoscono in questo. Dopodichè, il 18 dicembre spetterà alla scuola Secondaria di 1° Grado aprire le porte ad un Open Day pomeridiano, sempre dalle ore 17:30 alle ore 19:00 e sempre alla presenza della Dirigente Annalisa Argelli. Si partirà con un momento musicale rivolto ai genitori, alunni e docenti presenti e saranno previsti laboratori, visite alla scuola e percorsi di realtà aumentata.

Non meno importante sarà la giornata di sabato 30 novembre, quando, a partire dalle ore 9:00, presso i locali della Scuola Secondaria di primo grado, si terrà un’intensa giornata dedicata all’orientamento scolastico verso la Scuola Secondaria di Secondo grado, un appuntamento atteso dagli alunni e dalle famiglie delle classi terze.