Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il consiglio comunale ha approvato la delibera sul tema “Approvazione del protocollo di aggiornamento dell’accordo quadro per la realizzazione di una residenza per studenti universitari attraverso la valorizzazione patrimoniale del comune di Ravenna e della società partecipata Ravenna holding spa”.

La delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli (gruppi di maggioranza e Ravenna in Comune), 10 astenuti (CambieRà, Forza Italia, La Pigna, Lega nord, Lista per Ravenna, gruppo Misto).

L’atto è stato presentato dall’assessora Federica Del Conte in sostituzione dell’assessora all’Università e Istruzione superiore Ouidad Bakkali.

Come previsto, la Fondazione Flaminia ha regolarmente presentato nel 2017 il progetto relativo alla realizzazione di una residenza universitaria per studenti, mediante la ristrutturazione dell’immobile di Ravenna Holding in piazzale Farini 21, nell’ambito di un bando del ministero dell’Istruzione e dell’Università. Il progetto presentato è stato approvato dal Miur con riserva di successivo finanziamento. L’immobile, attualmente adibito a uffici pubblici, ha una superficie complessiva di circa 4000 metri quadri distribuita su cinque piani fuori terra più l’interrato. Il progetto prevede circa 110 posti letto suddivisi in mini alloggi, camere doppie e una piccola parte di singole. Particolare attenzione sarà rivolta agli spazi collettivi (sale studio e ricreative) e di servizio, che privilegiano la socializzazione e la permeabilità della struttura, riflettendosi anche sul giardino esterno e gli spazi commerciali circostanti. Sono previsti interventi sull’involucro edilizio e soluzioni impiantistiche tecnologicamente avanzate al fine di ottenere un elevato grado di efficientamento energetico. L’intervento di ristrutturazione comprende opere da appaltare per oltre 4 milioni di euro. Si prevede di completare la progettazione esecutiva entro i primi mesi del 2020, per poi procedere al bando per i lavori da aggiudicare e far partire auspicabilmente entro la fine del prossimo anno. La realizzazione dell’intervento dovrebbe richiedere circa 18 mesi, pertanto l’immobile potrebbe essere ragionevolmente ultimato entro la fine del 2022. Fondazione Flaminia si è fatta carico di attivare la progettazione assumendone le relative spese, e si farà carico della futura gestione dei locali con modalità operative da individuarsi. In particolare, Fondazione Flaminia è interessata a rapportarsi fattivamente e ad avvalersi della collaborazione di Er.Go. Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, anche al fine di assicurare la messa in rete dell’offerta abitativa di Ravenna nell’ambito del sistema integrato regionale del diritto allo studio. “L’ambizione è quella di realizzare uno studentato – dichiara il sindaco Michele de Pascale – che accolga gli universitari fuori sede che frequentano il Campus ravennate. Dotare la città di una struttura di questo tipo significa qualificare l’offerta formativa universitaria stessa e quindi essere attrattivi nei confronti di giovani e brillanti ‘cervelli’. Ragazzi e ragazze potranno venire a studiare a Ravenna da tutta Italia e da tutto il mondo e qui rimanere a vivere, mettendo a disposizione della comunità la loro intelligenza, il loro talento e le loro capacità. Rappresenta quindi una grande opportunità di crescita per tutto il territorio e si tratta anche dell’occasione di rivitalizzare un’area strategica della città”. L’amministrazione “crede fermamente nel progetto e attraverso la partnership con Fondazione Flaminia, che ringrazio per l’impegno profuso, e Ravenna Holding che può anche per questo progetto fornire un importante supporto operativo e finanziario, intende creare le condizioni per procedere alla realizzazione dello studentato senza attendere l’auspicabile e probabile concessione del finanziamento, o eventualmente anche con le sole risorse del territorio. A fronte del notevole impegno che stiamo mettendo in campo, confidiamo poi nella collaborazione dell’Università e della Regione, nelle forme che sarà possibile individuare”. La presenza di uno studentato, continua il Sindaco, “consentirà, da un lato, di rispondere prioritariamente alle esigenze degli studenti; dall’altro, di lavorare e attuare a Ravenna un progetto di valorizzazione di una dimensione formativa e comunitaria del vivere l’esperienza universitaria, che può essere realizzato unicamente nell’ambito di una struttura in cui il servizio di accoglienza si accompagni ad una pluralità di azioni atte a promuovere l’integrazione degli studenti ospiti con il tessuto cittadino e il loro coinvolgimento nella promozione di iniziative culturali e ricreative rivolte alla pluralità degli studenti. Lo studentato permetterà di supportare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa universitaria, dando risposta all’aumento dell’utenza straniera”.

Sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Maria Cristina Gottarelli (Pd), Chiara Francesconi (Pri) Alberto Ancarani (Forza Italia), Daniele Perini (Ama Ravenna), Marco Maiolini (gruppo Misto), Samantha Gardin (Lega nord), Rosanna Biondi (Lega nord), Michele Casadio (Italia Viva).

Il gruppo Lista per Ravenna pur affermando che non è possibile opporsi al progetto, ha contestato, tra l’altro, l’assenza di concezione della sede di Ravenna come cittadella universitaria e la mancanza di autonomia da Bologna, sostenendo che sarebbe stato più proficuo creare l’università della Romagna.

Il gruppo Pd nel rimarcare la propria soddisfazione e l’importanza del progetto teso ad accelerare i tempi di attuazione e di apertura, ha messo in risalto il ruolo determinante di Ravenna Holding, più volte messo in discussione in sede di consiglio, nel garantire, attraverso il protocollo, la realizzazione dello studentato.

Il gruppo Pri ha evidenziato la grande opportunità rivestita dallo studentato per Ravenna e per l’università di Bologna affermando l’importanza di quest’ultima nel successo del risultato; plaudendo all’accordo, ha richiamato anche il significato della residenza universitaria in centro in termini di rigenerazione, oltre che urbana, anche sociale.

Il gruppo Forza Italia, ritenendo di dover comunque lavorare nel caso specifico in un’unica direzione, ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio, che rischia di rimanere vuoto per un periodo indefinito, e su problematiche di ordine pubblico legate alla zona interessata.

Il gruppo Misto ha affermato che l’università a Ravenna ha bisogno dello studentato mentre ha espresso perplessità sul finanziamento legato a un bando in sospeso e richiamando l’impegno di Ravenna Holding affinchè l’opera non venga lasciata a metà.

Il gruppo Lega nord ha rilevato che si è in presenza di una contrattualistica parziale in quanto al momento il progetto risulta finanziato solo in parte; pertanto l’impegno economico da garantire sarà notevole se non si riceverà il relativo finanziamento.

Il gruppo Italia Viva ha espresso piena soddisfazione e plauso per il lavoro svolto nella convinzione che lo studentato arricchirà la zona, da cui è possibile ammirare uno scorcio molto bello di Ravenna, riqualificandola e dando nuovo lustro alla struttura.

Lista per Ravenna si è astenuta per le seguenti ragioni: “Da un lato, l’aumento di posti letto per gli universitari fuori sede nella nostra città è positivo perché risponde ad un loro trentennale grave carenza. Dall’ altro, la volontà di ristrutturare a tale scopo e con alti costi l’ala dell’Isola San Giovanni con ingresso dal lato stazione non è affatto felice e tanto meno inquadrabile in una scelta di programmazione. Tale scelta è infatti imposta da una manovra immobiliare sbagliata, compiuta quando il Comune decise di acquistare i locali precedentemente in affitto di questo edificio, ad uso provvisorio dei suoi uffici. Ora che finalmente si trasferiranno nel nuovo palazzo retrostante viale Berlinguer, è diventato giocoforza riutilizzare questi locali come pensionato universitario. Di qui le molte difficoltà di adattamento edilizio che ne conseguono ed una ubicazione che rischia di non convivere bene col contesto degradato della stazione. Si aumenta inoltre la dispersione delle sedi e dei servizi dell’università ravennate (tutt’altro che un vero “campus”), alloggi per gli studenti compresi, in troppe parti del centro e della periferia di Ravenna: un processo che a trent’ anni dall’ insediamento universitario ne mantiene indefinita e largamente sconosciuta alla cittadinanza l’immagine”.