A Lido Adriano XI Concerto di Natale con gli alunni delle scuole elementari

Anche quest’anno la parrocchia di Lido Adriano nella persona di Don Marco Cavalli, l’associazione “Amare Lido Adriano” con Paolo Giacalone e le scuole elementari I. MASIH di Lido Adriano e M. Moretti di Punta Marina Terme presentano il Concerto di Natale, giunto quest’anno alla sua undicesima edizione, che si svolge sabato 7 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Lido Adriano.

Il programma del concerto è molto ricco: ad aprire lo spettacolo saranno i bambini delle classi seconde e quinte di Lido Adriano diretti da Alberto Dondini, Chiara Ciarratano e Giuliana Tavaniello. A seguire, si esibiranno i bambini delle classi II A, III B e V B della scuola elementare di Punta Marina Terme, diretti da Eleonora Boschetti e con solista Martina Graziani. Concluderanno il concerto l’Orchestra dei Giovani, diretta dai maestri Franco Emaldi, Mauro Vergimigli e Marco Paganelli.

L’Orchestra Dei Giovani è un’associazione di promozione sociale costituita a Ravenna nel 2012. Il progetto, nato da un’idea in collaborazione con Ravenna Festival, persegue la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musicale nei ragazzi di età scolastica attraverso l’esperienza orchestrale e del “fare musica” insieme, associando ogni anno un centinaio di giovani musicisti provenienti dalla scuola secondaria di 1°grado ad indirizzo musicale “Don Minzoni” di Ravenna e da diverse realtà musicali del territorio: laboratori e scuole di musica, Liceo Musicale Statale di Forlì e Conservatori di Musica della regione Emilia Romagna. L’associazione prevede diverse formazioni, Orchestra di Fiati, Big Band, Brass Band, composte da giovani musicisti che vanno dai 12 ai 20 anni ed i repertori spaziano dalla musica classica alla musica da film, dal jazz alla musica leggera. L’ODG collabora abitualmente con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, si è esibita all’Expo 2015, al Teatro “Dal Verme” e Palazzo Mezzanotte di Milano, al “Jazz Italiano per le Terre del Sisma 2017”, ha collaborato con vari musicisti tra cui il trombettista Fabrizio Bosso ed eseguito musiche scritte ed arrangiate dai M° Stefano Nanni e M° Alessandro Spazzoli. L’ODG è l’orchestra portante del progetto didattico “Pazzi di Jazz” fin dalla prima edizione del 2014, organizzata da Jazz Network Ravenna ed inserite nel Ravenna Jazz Festival, con la direzione e gli arrangiamenti del M° Tommaso Vittorini ed i solisti Enrico Rava, Paolo Fresu, Mauro Ottolini, Alien Dee e Ambrogio Sparagna.

L’ODG è diretta da Franco Emaldi, ideatore del progetto e fondatore dell’associazione, docente di tromba presso

scuola secondaria di 1°grado ad indirizzo musicale “Don Minzoni” di Ravenna. Da sempre l’iniziativa e l’organizzazione del concerto di Natale è spinta da uno spirito di collaborazione tra le attività commerciali, le agenzie immobiliari e le varie realtà associative presenti sul territorio. Tuttavia, non va dimenticato il sostegno del Comune di Ravenna e, in particolar modo, dell’Ufficio del Decentramento del Comune di Ravenna nella persona dell’assessore Giannandrea Baroncini che ha sempre creduto e appoggiato questa iniziativa, con la quale si vuole dare unsegnale forte di “realtà paese” molto importante per un territorio come Lido Adriano.