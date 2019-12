Ad Alfonsine la Parata Riciclante dei ragazzi della scuola “Corso Matteotti”

Nell’ambito del progetto Banda Riciclante sabato 7 dicembre, circa 90 ragazzi della Scuola secondaria di primo grado “Corso Matteotti” di Alfonsine, sfileranno in una Parata Riciclante nelle vie del centro.

Il percorso e il programma saranno i seguenti:

– partenza alle ore 11.30 dalla scuola in via Augusto Murri 26; si prosegue su via Augusto Murri e via Terzo Lori fino a svoltare su Corso Giacomo Matteotti, fino a piazza 10 Aprile;

– ritorno su Corso Giacomo Matteotti fino a piazza Antonio Gramsci, dove si conclude la Parata con una sosta musicale e teatrale e dove saranno esposte le opere in gesso realizzate dai ragazzi con i rifiuti raccolti in spiaggia.

In rappresentanza della giunta comunale di Alfonsine sarà presente Elisa Vardigli, Vicesindaco. I form-attori di Banda Riciclante accompagneranno i ragazzi nella Parata Riciclante per le vie della città insieme agli insegnanti.