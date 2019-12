Ravenna dice No alla droga: all’Olivetti-Callegari i volontari distribuiscono volantini informativi

I volontari dell’associazione “Mondo Libero dalla Droga” e l’associazione “Alessio Spitfire Lunardini” hanno deciso di unirsi per la sensibilizzazione e informazione contro ogni tipo di sostanza stupefacente. Un impegno soprattutto con i più giovani del territorio, che in particolare questo Sabato 7 Dicembre, alle ore 13:00, saranno presenti all’uscita dell’ Istituto Professionale Statale”Olivetti-Callegari” in Via Umago, 18 – 48122- Ravenna.

L’ attività dei volontari consisterà principalmente nella distribuzione di opuscoli del programma “LaVerità sulla Droga” agli studenti. Si tratta di materiale informativo, che spiega ogni principale sostanza stupefacente, ne espone gli effetti a breve e lungo termine e la natura.Distribuiscono gli opuscoli e ogni altro materiale informativo nelle mani dei giovani e degli insegnanti così da creare maggiore consapevolezza riguardo le droghe.

I volontari ricordano le parole in merito alla questione stupefacenti dell’umanitario L. Ron Hubbard che sosteneva come “l’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione”. Ispirati da questo principio hanno deciso di programmare anche una serie di distribuzioni capillari all’ingresso delle scuole.

‘È inutile negare -aggiungono i volontari- che le droghe sono sempre più presenti nella nostra cultura attuale, su internet, nei video musicali, nei film o nei videogiochi ed è per questo che ivolontari hanno deciso di occuparsi di prevenzione e smentire le ideologie false proposte da questi mezzi di comunicazione’.

‘I giovani -dice il volontario Stefano Lunardini- e i loro genitori devono essere maggiormente informati, e in modo corretto, su cosa succede iniziando a far uso di droghe, anche quelle considerate “leggere” e i danni che arrecano sia a livello fisico che mentale.Chiunque desideri aiutare o ricevere gli opuscoli informativi “La verità sulla droga” e/o avere più informazioni può recarsi Sabato all’uscita dell’Istituto Professionale Statale “Olivetti-Callegari”Via Umago, 18, 48122 Ravenna dove troveranno i volontari impegnati nella prevenzione’.

https://www.noalladroga.it