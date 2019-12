A Cervia gli open day nelle scuole d’infanzia danno il via all’offerta del programma formativo

Edera Fusconi, dirigente scolastico dell’I.C. Cervia 3, informa che con gli open day nelle scuole dell’infanzia iniziano gli incontri per presentare ai genitori degli alunni l’offerta formativa in vista delle iscrizioni all’a.s. 2020/2021 delle scuole cervesi.

Martedì 10 dicembre 2019, alle 16,30, si svolgerà l’open-day nel plesso scuola infanzia Gianni Rodari (Zona Amati) mentre, mercoledì 11 dicembre alle ore 16,30, si svolgerà l’open-day nel plesso scuola infanzia Don Lorenzo Milani ( Palazzone). Nella settimana successiva, il 12 dicembre alle ore 17 i genitori sono attesi nel plesso di scuola primaria Martiri Fantini ed il giorno 12 dicembre sempre alle ore 17 sarà la volta del plesso scuola primaria Mazzini. Per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, i genitori saranno ricevuti martedì 17 dicembre alle 17.

Nell’ambito dei progetti particolare attenzione viene data alla sostenibilità ambientale, con gli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di 1° grado che hanno ricevuto in dono dal pastificio La Fenice di Bagnarola di Cesenatico una borraccia per eliminare l’uso delle bottigliette di plastica. In questi giorni l’I.C. Cervia è al lavoro per aiutare gli abitanti dell’Albania colpiti dal terremoto.