All’auditorium della scuole medie di Alfonsine lo spettacolo “I mondi possibili”

Mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre l’auditorium delle scuole medie di Alfonsine (via Murri 26) ospita alle 20.30 la conclusione del percorso teatrale sul tema della valorizzazione delle diversità come risorsa, a opera delle classi V delle scuole elementari dell’Istituto comprensivo “Corso Matteotti”.

Per l’occasione andrà in scena lo spettacolo “I mondi possibili. Città bizzarre e diverse che ci rendono tutti ugualmente umani”, frutto del lavoro degli studenti nel corso dei laboratori di teatro condotti da Giulia Torelli e Cecilia Ottaviani dell’associazione I Calzini Spaiati. Il percorso fa parte del progetto “Guardare e vedere le differenze”, promosso e finanziato da Incontradonne e Cif. L’ingresso è a offerta libero. Il ricavato sarà destinato a progetti per la scuola.

L’appuntamento fa parte delle iniziative in programma in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.