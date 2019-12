Lugo. Insediata la nuova consulta dei ragazzi e delle ragazze: ne fanno parte 74 studenti

Mercoledì 11 dicembre 2019 si è insediata la Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Lugo per l’anno scolastico 2019-2020. La consulta è costituita da 74 studenti, per un totale di 37 classi coinvolte. A celebrare l’insediamento era presente la giunta del Comune di Lugo. Per l’occasione, gli amministratori hanno risposto alle domande dei ragazzi su diverse tematiche come ambiente, cultura e politiche giovanili e sport.

I membri della consulta, eletti dai compagni, rappresentano le classi quinte delle scuole primarie e le prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale di Lugo. Per ogni classe sono stati eletti un membro effettivo e uno supplente e tra tutti gli eletti sono poi stati individuati presidente e vicepresidente, rispettivamente Mariagiulia Liparesi (II A Baracca) e Angelo Geminiani (II B Gherardi). Presidente e vicepresidente hanno l’incarico di farsi portavoce della Consulta dei ragazzi di Lugo all’interno del progetto promosso dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, denominato “Concittadini”.

I componenti per le scuole primarie sono: Federico Landi, Leonardo Randi, Luca Mazzotti, Leonardo Tolmer, Maya Serafini, Arianna Guerra, Francesco Nikolas Groza e Valerio Baldrati (scuola Codazzi), Cecilia Emiliani, Emma Ferri, Milena Casadio, Rachele Seganti, Diego Pompignoli e Leonardo Ancarani (scuola Garibaldi), Enea Moretti e Giacomo Iseppi (scuola Maria Ausiliatrice), Viola Pasini e Giovanni Zingale (scuola Sacro Cuore), Bianca Brunetti, Giulia Gordini, Chiara Zaffagnini e Federico Camanzi (scuola San Giuseppe), Martina Guerra e Jessica Denisa Licsman (scuola di San Bernardino).

Per le scuole secondarie di primo grado sono invece stati eletti: Diego Cavina, Nora Settembrini, Sasha Consalvo, Serena Samaritani, Margherita Conti, Letizia Baldassarri, Jacopo Battaglini, Bianca Arfilli, Riccardo Capizzi, Cristhian Martucci, Ludovica Rambelli, Vittoria Bertini, Maria Giulia Liparesi, Leone Capucci, Nicola Linari, Andrea Tortora, Elisabetta Tammaro, Aurora Beozzi, Giorgia Midolo, Enrico Mateucci, Lorenzo Missiroli, Andrea Clissa, Aurora Beretta, Antonio Danimarca ed Enrico Pasi (scuola Baracca), Giorgia Margotti, Michele Scardovi, Davide Montanari, Federica Barone, Thomas Baldassarri, Leonardo Dalmonte, Serena Fabbri, Benedetta Ferretti, Marco Francavilla, Angelo Geminiani, Sofia Patuelli, Valentino Borghesi, Sara Ricci Bitti, Sofia Taglioni (scuola Gherardi), Alessandro Garavini, Gianluca Samorì (scuola Sacro Cuore), Francesco Dall’Osso, Anna Di Francesco, Lorenzo Guerra, Alessandro Vistoli, Matteo Minguzzi, Samuele Calisisi, Federico Benedetti, Jessica Ronchi (scuola San Giuseppe).