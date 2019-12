Nuovo Open Day per l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Perdisa” di Ravenna

Nuovo Open Day per l’Istituto Tecnico Agrario Statale “Perdisa”. Sabato 14 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, gli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno visitare l’istituto in via dell’Agricoltura 5 a Ravenna.

In questo percorso saranno accompagnati da ciceroni d’eccezione: gli studenti stessi del “Perdisa” che mostreranno le aule, i laboratori e l’azienda agraria dove docenti, tecnici specializzati e altri compagni illustreranno tutte le attività che vi si svolgono quotidianamente.

L’Istituto Tecnico “Perdisa” propone due diversi indirizzi di studio, entrambi a partire dal terzo anno di scuola: Gestione Ambiente e Territorio e Produzioni e Trasformazioni. Entrambi i percorsi sono fortemente legati alle attività del nostro territorio e propongono un iter scolastico scientifico, molto specializzato e dalle ottime prospettive occupazionali.

L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” si identifica in un’ottica green, andando a promuovere numerose iniziative ecologiche e sostenibili: dalla pulizia delle spiagge, allo sfruttamento delle risorse rinnovabili, fino alla limitazione del consumo di plastica. Proprio per questo, a ogni studente che parteciperà agli Open Day sia dell’ITAS “Perdisa” che dell’ITG “Morigia” sarà regalata una borraccia in alluminio. Un piccolo simbolo per una consapevolezza nuova, contro lo spreco, a favore del riutilizzo sostenibile.

Il secondo Open Day dell’ITG “Morigia” è previsto per sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede di via Marconi 6. Per qualsiasi informazione, sito web: www.opendaymorigiaperdisa.it.