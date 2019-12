Domenica 15 dicembre nuovo Open Day all’Istituto Tecnico Oriani di Faenza

Secondo appuntamento domenica 15 dicembre alle ore 10 per il secondo Open Day dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza. Gli studenti che il prossimo giugno completeranno la terza media e le loro famiglie sono rimaste colpite dalla formula di presentazione rinnovata dell’evento del primo dei tre appuntamenti: infatti, per dar modo di accedere, coinvolgersi e scoprire in modo più approfondito l’esperienza della proposta dell’Oriani, il programma prevedeva una presentazione generale dell’Istituto e dei diversi indirizzi scolastici, affiancata da una attività laboratoriale capillare ben distribuita nelle aule della scuola, durante la quale gli ospiti si coinvolgevano ‘in azione’.

I veri protagonisti sono stati gli studenti, che insieme a validi insegnanti hanno dato vita a numerosi laboratori, risultati una vera e propria fotografia sintetica del più articolato lavoro quotidiano della Scuola. Dai questionari di gradimento sono emerse conferme sulla efficacia del coinvolgimento diretto dei futuri studenti e delle loro famiglie, alle quali è stato possibile spiegare le diverse caratteristiche degli indirizzi Economico e Tecnologico, rispondendo a tutte le domande sulla tipologia di Scuola più conforme alle attitudini e agli interessi dei futuri studenti. Nella prima parte del pomeriggio, in un’aula magna gremita, il Dirigente Scolastico Fabio Gramellini ha posto l’accento sui risultati molto buoni dell’Oriani in termini di formazione, comprovati anche dagli ultimi dati Invalsi, che presentano l’Istituto Tecnico faentino con un buon piazzamento dei propri indirizzi di studio fra scuole di pari livello nelle aree regionale e del Nord-Est, risultato ottenuto grazie ad una coesa organizzazione e al lavoro di tutti i docenti che praticano una didattica sempre aggiornata con strategie formative qualificate.

Al Vicepreside Marco Lega, invece, la presentazione degli indirizzi scolastici dell’Oriani: il settore Economico suddiviso in Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), con due articolazioni specifiche, Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e l’Indirizzo Turismo; mentre il settore Tecnologico con l’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio (CAT, ovvero gli ex Geometri) e con quello di Grafica e Comunicazione. Ha inoltre evidenziato che, grazie alla specificità dei diversi percorsi, sostenuti da tecnologia e relazioni di partnership con istituzioni, università e aziende del territorio ed estere, l’Istituto propone una formazione in cui protagonista è lo studente, accolto come persona, prezioso in quanto capace di dare un apporto unico alla scuola e alla società. L’Open Day ha avuto un ottimo riscontro da parte dei partecipanti, sia come opportunità di relazione diretta con dirigente, docenti e studenti, sia per il modo in cui rende più consapevole la scelta della Scuola da parte degli studenti e delle loro famiglie, in vista delle iscrizioni che si effettueranno direttamente online a partire dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 2020.

Il prossimo e ultimo appuntamento con l’Open Day “Oriani”, sempre nella stessa modalità, sarà sabato 11 gennaio, ore 15. Per ulteriori informazioni, consultare il sito della scuola (http://www.itoriani.it).