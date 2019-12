Ravenna, il 16 dicembre la consegna dei diplomi del Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia

Lunedì 16 dicembre alle 15.30, nell’aula Magna della sede di Ravenna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in Via Oberdan 1, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi del Master in diritto penale dell’impresa e dell’economia (a.a. 2018-2019), promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Romagna, con il sostegno di Fondazione Flaminia.

Agli indirizzi di saluto delle autorità farà seguito la tavola rotonda ‘Diritto penale liberale, sistema economico e media’, cui interverranno il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, il prof. avv. Filippo Sgubbi e l’avv. Ermanno Cicognani. La conduzione del dibattito è affidata alla giornalista Ilaria Vesentini de Il Sole 24 ore.

I diplomi verranno consegnati dal Consiglio scientifico del master, diretto dalla prof. avv. Désirée Fondaroli. Alla cerimonia sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni, gli imprenditori, i dirigenti ed i professionisti che hanno sostenuto il master; la partecipazione all’incontro è libera. Le iscrizioni alla VI edizione del corso (a.a. 2019-2020) sono aperte fino al 19 dicembre. Dettagliate informazioni sul master e sulle iniziative organizzate nell’ambito del corso sono disponibili nel sitowww.masterpenaleimpresa.it.