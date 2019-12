Bagnacavallo: l’Auser dona alla scuola due pc portatili per l’attività didattica

L’Auser di Ravenna, circolo di Bagnacavallo, ha donato all’Istituto comprensivo Berti due pc portatili nel corso di un incontro che si è tenuto lunedì 16 dicembre presso la scuola primaria di Bagnacavallo.Erano presenti il dirigente scolastico Moreno Folli, la presidente provinciale di Auser Mirella Rossi e il referente per Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci, assieme ad alcune volontarie.

L’amministrazione comunale ha portato il proprio saluto. I computer, acquistati da Auser grazie al ricavato del 5 per mille del 2018, verranno utilizzati per la didattica in aula in accompagnamento all’attuale dotazione digitale, quindi alle lim e agli altri strumenti che sono presenti in ogni classe dell’Istituto Berti di Bagnacavallo.