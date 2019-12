Lo spettacolo teatrale “Empatica…mente” degli studenti della Don Minzoni di Ravenna

Mercoledì 18 dicembre, alle 9, nei locali della scuola secondaria di primo grado Don Minzoni di Ravenna, gli studenti della classe prima B metteranno in scena lo spettacolo teatrale: “Empatica … mente”. La performance rappresenta l’evento conclusivo di un laboratorio teatrale sui temi del bullismo e della discriminazione, condotto dal regista Alessandro Braga in collaborazione con CAPIT Ravenna e sostenuto dall’assessorato al Decentramento e dal Consiglio territoriale di via Maggiore.

Queste tematiche, fortemente sostenute, fanno parte di un progetto sul bullismo che prevede una serie di incontri in classe e con l’insegnante di riferimento e, per affrontarle, si è voluto utilizzare il linguaggio teatrale. Per l’occasione sono invitate le famiglie dei giovani attori.