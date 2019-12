L’albero umano degli studenti della Mordani in piazza Kennedy a Ravenna

Venerdì 20 dicembre, alle ore 16.30, è in programma in piazza Kennedy a Ravenna l’evento natalizio della scuola primaria “Filippo Mordani”. “La nostra scuola – spiega l’insegnante Barbara Benelli – è stata scelta, su suggerimento dell’Assessore allo sport del Comune di Ravenna, Roberto Fagnani, per augurare alla cittadinanza le buone feste. In occasione, infatti, della chiusura delle scuole, sono stata contattata dal responsabile del locale Fellini, sito in piazza Kennedy, per realizzare un albero di Natale umano, sulla pista di pattinaggio che si trova proprio in piazza. L’Assessore Fagnani ha prontamente pensato a noi. Quel pomeriggio i bambini della scuola “Filippo Mordani” formeranno appunto un albero natalizio umano, terranno in mano un lumino, indosseranno il cappello di Babbo Natale, gentilmente offerto dalla Ditta Bonello di Ravenna e canteranno.”

Al termine dell’evento i bambini riceveranno in dono un piccolo panettoncino offerto dalla Deco Industrie di Ravenna.