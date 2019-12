Assegnata a quattro studenti di Cervia la borsa di studio “Francesca Fontana 2019”

È stata consegnata in forma solenne, ai giovanissimi studenti universitari cervesi, l’11^ borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”, alla quale è anche dedicata l’omonima associazione culturale che sostiene la borsa di studio. L’importante momento al termine della Santa Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza del vescovo emerito di Ravenna e Cervia Mons. Giuseppe Verucchi (che conosceva Francesca), , del parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del consiglio comunale di Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca che è anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del presidente del Lions ad Novas Cervia, Massimiliano Nicolai, del presidente dell’associazione culturale Francesca Fontana Paolo Pistocchi e dei Giovanissimi studenti Universitarie Benedettini Lorenzo – Oshodi Shola – Rossi Giulia – Venturi Viola. Giunta alla sua 11.a edizione la borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia e da 9 anni è sostenuta dall’associazione culturale che porta il nome di Francesca, che nasce proprio quale scopo primario quello di sostenere la borsa di studio e aiutare attraverso l’assegno di 2.000,00 euro giovanissimi universitari che siano meritevoli attraverso l’impegno dimostrato nello studio, e che siano cittadini residenti nel nostro comune di Cervia.

Quest’anno, la commissione ha scelto con ex-equo come previsto dal bando 4 studenti universitari cervesi: Benedettini Lorenzo iscritto a Ingegneria chimica e biochimica –Bologna – diploma liceo scientifico sportivo Almerici Cesena – Rossi Giulia iscritta a Scienze politiche e delle relazioni internazionali – – corso di laurea scienze internazionali e diplomatiche – sede Forlì diploma liceo scientifico Monti Cesena – Shola Oshodi iscritta ingegneria e scienze informatiche – Cesena – diploma istituto d’istruzione Pascal/Comandini Cesena – – Venturi Viola iscritta al corso di studi: infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) – diploma liceo scientifici statale Righi di Cesena. Anche in questa edizione 2019 è stata assegnata la 11.a borsa di studio – del valore di euro 2.000,00 (suddiviso per l’ex-equo in quattro del valore di euro 500,00), grazie alla continua condivisione e il pieno sostegno del progetto della parrocchia di Pisignano, dalla nostra associazione e del Lions Club Cervia ad Novas.

Al termine della cerimonia è stato consegnato a nome dell’associazione culturale Francesca Fontana, un contributo a don Lorenzo Lasagni di 250,00 euro per la parrocchia di Pisignano per il sostegno e la collaborazione nelle iniziative proposte alla pieve. “Questa è per noi, del direttivo dell’associazione, una grande soddisfazione, ed un riconoscimento per la serietà e credibilità per il nostro impegno sociale e solidale. Infatti, vedere coloro che del proprio sodalizio come il Lion che fa solidarietà nel mondo diventi un nostro partner è motivo di orgoglio, non tanto per il contributo pure importante, ma per il riconoscimento della validità del progetto culturale, sociale e solidale – ed inoltre crediamo che non siano tante le parrocchie e non solo in Romagna che da 11 anni sostengono un progetto così bello e ambizioso e rivolto a giovani universitari, impegno importante che continua nel tempo grazie anche alla nostra condivisione e sostegno dell’associazione culturale e dei tanti associati e sostenitori che credono nella nostra associazione e nel ricordo di Francesca che illumina il nostro cammino”.