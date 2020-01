I volontari “Mondo Libero dalla Droga” fuori dalle scuole per sensibilizzazione contro la droga

I volontari “Mondo Libero dalla Droga” continuano con la sensibilizzazione e informazione contro le sostanze stupefacenti all’uscita delle scuole di Ravenna. Sabato 11 gennaio, ore 13:00, si troveranno all’uscita del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, in piazza Anita Garibaldi, 2. Saranno distribuiti gli opuscoli “La Verità sulle Droghe” che spiegano ogni principale tipo di sostanze stupefacente e i suoi effetti a breve e lungo termine.

“Il vero modo per essere felici – dice un volontario – è quello di aiutare gli altri. I nostri interventi mirano ad aiutare i giovani attraverso la semplice informazione; è importante far capire ai ragazzi che non serve nessuna droga per divertirsi. Il nostro motto è l’idea del filosofo umanitario L. Ron Hubbard: ‘L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione’. Vogliamo far capire, attraverso il materiale che distribuiamo, cosa causa l’uso di droghe e quali sono i danni sia a livello fisico che mentale.”

Questa iniziativa continuerà in tutte le scuole di Ravenna e provincia, “il nostro scopo – aggiungono i volontari – è raggiungere i ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori. Chiunque voglia ulteriori informazioni sugli opuscoli informativi può recarsi sabato all’uscita della scuola”.

Informazioni: noalladroga.it