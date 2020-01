Il 18 gennaio presentazione dei piani di studio all’Itip “Bucci” di Faenza

Sabato 18 gennaio, dalle ore 15 alle 18, a partire dalla sede di via Nuova 45, l’Itip «Luigi Bucci» di Faenza accoglierà famiglie, ragazze e ragazzi del territorio per una mattinata di orientamento scolastico e presentazione dei vari piani di studio in cui si articola il percorso didattico della Sezione Professionale IPSIA dell’istituto. Accompagnati dal personale docente, sarà possibile visitare tutti i laboratori e soddisfare ogni curiosità di ragazzi e genitori su quello che la nostra scuola può offrire loro.

LA SEZIONE PROFESSIONALE IPSIA (via San Giovanni Battista 13) illustrerà il piano di studi relativo al – Diploma in Manutenzione ed Assistenza tecnica. “Questo titolo di studio – si legge nella nota dell’astuto – permette di trovare rapidamente un’occupazione coerente col percorso di studi, promuovere e gestire una propria impresa artigiana, avere accesso ai percorsi post diploma IFTS regionali e ITS nazionali oltre a poter proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria”.

VISITA PERSONALIZZATA SU APPUNTAMENTO

In caso di impossibilità a partecipare all’Open day del 18 gennaio, è possibile fissare un appuntamento con la scuola chiamando il numero 0546 22428: uno dei docenti farà da accompagnatore durante la visita rispondendo a ogni domanda. Per ulteriori informazioni: www.itipfaenza.edu.it.

I PROGETTI SEGUITI DAGLI STUDENTI DELL’ITIP BUCCI

– PCTO: Percorsi per le Competenze Traversali e l’Orientamento (ex «alternanza scuola-lavoro»);

– STAGE ESTIVI in azienda;

– SHELL ECO-MARATHON per autoveicoli a basso consumo;

– PROGETTO VAP per vetture a pedali;

– PROGETTO ENERGIA dedicato ad energie innovative ecosostenibili;

– E ANCORA: ECDL, Certificazioni Cambridge, Erasmus+, Borse di studio e molto altro;

– GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO.

Il tutto si può consultare sul sito dell’Istituto: https://www.itipfaenza.edu.it/pvw/app/RAII0003/pvw_sito.php.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA O LAVORARE SUBITO?

“Con il diploma dell’ITIP Bucci – Sezione Professionale Industria e Artigianato è possibile – spiegano dall’istituto – proseguire gli studi in qualsiasi Facoltà universitaria. Se invece si è interessati ad un rapido inserimento lavorativo POST DIPLOMA, ITIP Bucci è una delle migliori scelte che un ragazzo possa fare in Romagna. Se si prendono infatti in esame le statistiche EDUSCOPIO di Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) si scopre che i diplomati Itip Bucci in ambito professionale e artigianale:

– hanno il più alto tasso di occupabilità e la percentuale più alta di occupazioni lavorative coerenti col titolo di studio di tutte le altre scuole simili in provincia e oltre;

– trascorrono in media solamente 69 giorni dal diploma prima che uno dei nostri ragazzi riceva un’offerta di lavoro;

– l’indice di occupazione dei nostri diplomati è del 90%1;

– la distanza media casa/luogo di lavoro è di 8 km;

– il 77% dei nostri diplomati trova un’occupazione completamente coerente col proprio titolo di studi;

– entro due anni dal diploma, il 6.8% dei diplomati all’ITIP Bucci ottiene un contratto di lavoro permanente a tempoindeterminato; un ulteriore 57.5% ottiene un contratto di lavoro permanente di Apprendistato.

Informazioni: tel. 0546 22428 – www.itipfaenza.edu.it – www.facebook.com/ITIPBucciFaenza.

1 Percentuale dei diplomati occupati, su coloro che non si iscrivono all’Università, che hanno lavorato almeno 6 mesi nei due anni successivi al diploma.