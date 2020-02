Al via laboratori di musica della Malerbi di Lugo rivolti ai ragazzi delle medie

La scuola di musica Malerbi di Lugo comincia una nuova collaborazione gli istituti scolastici con attività di divulgazione musicale. Lunedì 3 febbraio prendono infatti il via una serie di laboratori rivolti ai ragazzi delle medie presso la scuola “Francesco Baracca” di Lugo. Si tratta di un ciclo di lezioni-concerto tenute dai docenti della Malerbi e dedicate agli alunni delle scuole medie. Durante questi incontri, che dureranno per tutto il mese di febbraio, gli alunni avranno modo di conoscere e provare gli strumenti delle varie famiglie, come archi, fiati e ottoni. I ragazzi avranno la possibilità di conoscere e ascoltare tantissimi generi musicali che spazieranno dalla musica classica alla lirica, fino alla musica moderna.

A partire da marzo prenderà il via invece la collaborazione con la scuola elementare “Garibaldi” per la realizzazione di due spettacoli: “Il Pifferaio Magico” per i bimbi delle classi terze e “Musica Cinema”, in cui si esibiranno gli alunni di quinta elementare.