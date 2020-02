Ravenna. I Lions donano una targa di ringraziamento alla Dr.ssa Agostina Melucci, Dirigente UST Ravenna, da poco in pensione

E’ stata donata una targa alla Dott.ssa Agostina Melucci, Dirigente UST Ravenna, da poco in pensione, da una rappresentanza di soci Lions per ringraziarla per la fattiva collaborazione e il sostegno ai Service lionistici dedicati ai giovani e alle tematiche sociali durante il suo incarico a Ravenna.

“ I Lions Ravennati Host, Bisanzio, Dante Alighieri, Romagna Padusa e di Cervia Ad Novas, Milano Marittima 100 e Cesenatico Host hanno sempre trovato nella Dirigente Agostina Melucci una interlocutrice disponibile e sensibile che è stata presente alle iniziative e ha sempre sostenuto le numerose iniziative proposte per portare nelle scuole: corsi di formazione per docenti, genitori e istruttori sportivi (Lions Quest), educazione alla salute (Progetto Martina), Concorso Un poster per la pace, Lotta all’abuso sui minori e violenza sulle donne, Progetto infermiere a scuola, Giovani e la sicurezza stradale, Educazione all’Ambiente” –ha sostenuto il Lion Mario Boccaccini Presidente di Zona B – .

La Dott.ssa Melucci nel suo ringraziamento ha ribadito che “è sempre stata una grande opportunità poter essere di supporto per realizzare quella rete virtuosa tra istituzioni e associazione Lions, così presente e attiva nel nostro territorio, che rappresenta il valore aggiunto e il vero capitale sociale.”