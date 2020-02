Cervia, grande successo degli spettacoli teatrali sulla sicurezza stradale rivolti alle scuole

Due gli spettacoli teatrali messi in scena per le scuole, al fine di sensibilizzare i ragazzi alla sicurezza stradale, che si sono svolti in teatro comunale ieri mattina. “Col casco non ci casco” per le classi elementari e “I Vulnerabili” per le secondarie di primo grado con la presenza dell’autore e interprete Filippo Tognazzo, insignito del premio nazionale sulla sicurezza stradale Basta sangue sulle strade nella categoria spettacolo. Lo spettacolo è stato finanziato dall’ Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della regione Emilia Romagna e coordinato dal Ufficio provinciale scolastico.

