“Sentirsi in strada”: avviato il progetto di educazione stradale nelle scuole del faentino

“Sentirsi in Strada” è il progetto di Educazione Stradale che la Polizia Locale dell’URF propone per il terzo anno consecutivo alle classi IV delle scuole superiori, a cui hanno aderito tutti gli Istituti Superiori dell’Unione. Il progetto prevede due incontri: il primo si tiene in aula con l’obiettivo di generare consapevolezza nei ragazzi sui fattori di rischio che esistono in strada, partendo dal presupposto che “rispetto le regole non perché prendo una multa ma perché mi salvo la vita”.

La riflessione costruttiva e condivisa con gli studenti, sarà stimolata dalla visione di video e di immagini legate al tema dell’insicurezza stradale. Si abbandona il binomio colpa/ragione per approdare ad un paradigma virtuoso, incentrato sulla responsabilità soggettiva, alla cui base c’è una scelta consapevole della propria condotta di guida.

Il secondo incontro, invece, vede la presenza di un testimonial speciale, Fabio, che racconta la propria esperienza con entusiasmo ed umanità, lui che la morte l’ha vista in faccia a causa di un gravissimo incidente stradale, che l’ha segnato nel corpo ma non nell’animo. Una parabola di vita che si è trasformata in iperbole, veicolata sulle parole del mitico Jim Morrison che Fabio vuole regalare: “Non essere così triste e pensieroso, ricorda che la vita è come uno specchio, ti sorride se lo guardi sorridendo”.

Si è appena conclusa la serie di incontri con l’Istituto Superiore Torricelli, ora si proseguirà con le altre scuole.

Sabato 18 aprile, in piazzale Pancrazi, a conclusione del progetto, è stata organizzata una manifestazione sulla sicurezza stradale denominata “Sentirsi in strada”, dove tra le altre cose ci sarà la possibilità di testare un simulatore di guida per comprendere l’importanza dell’uso delle cinture disicurezza; inoltre si potrà assistere alla simulazione di un incidente stradale con l’intervento dei vari organi preposti al soccorso sanitario estradale. Il tutto sarà impreziosito dalla presenza del Team MotoGP Gresini.