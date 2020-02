L’antropologo fisico Giorgio Gruppioni parla dello “studio dei resti umani” alla Classense di Ravenna

L’Università G. Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti organizza per giovedì 20 febbraio alle ore 17.00 presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense di Ravenna una conferenza del prof. Giorgio Gruppioni dal titolo: “Lo studio dei resti umani: morti che raccontano la loro storia e la loro vita”. Il prof. Gruppioni, fra i massimi esponenti dell’Antropologia Fisica, vanta una lunga e articolata esperienza di studi e ricerche, molto spesso caratterizzati da un approccio interdisciplinare; da sempre si avvale delle più avanzate tecnologie, che applica ai resti umani antichi per ricostruire da questi aspetti essenziali della loro vita, spaziando dalla paleodieta, alle patologie sofferte, muovendosi tra lo studio di famose personalità storiche ed intere comunità antiche.

Un modo interessante, stimolante e innovativo per avvicinarsi alla storia.