Viaggio in Germania per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia

Dal 17 al 21 febbraio, 30 studenti dell’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia, sono stati in viaggio ad Aalen, in Germania, accompagnati dai docenti Tanzi Stefano e Ravani Rossella.

Presso la cittadina tedesca, gemellata con Cervia sin dal 2011, i ragazzi sono stati ospiti per un’intera giornata dall’Istituto superiore “Justus von Liebig”, accolti dalla preside, Petra Hudak, e dalle docenti Juliane Seesselberg, Ute Jansen e Carmen Fehr, che si sono occupate della pianificazione di tutte le attività.

I ragazzi, coadiuvati da insegnanti e studenti tedeschi, hanno svolto attività sportive, lezioni di matematica e inglese e preparato un ricco pranzo a base di piatti tipici della cucina locale. Inoltre, i ragazzi hanno potuto visitare il birrificio “Aalener Löwenbräu” e conoscere le principali fasi produttive della birra, e sono stati ospiti a cena del comitato per i gemellaggi della città di Aalen, che li ha accolti con grande entusiasmo.

L’itinerario di viaggio ha permesso inoltre alcune brevi tappe presso le città di Norimbrega, Monaco di Baviera e Innsbruck.

Per tutta la durata del soggiorno gli studenti hanno alloggiato presso la “Thomas Zander Halle”, una struttura sportiva gestita e messa a disposizione direttamente dall’amministrazione comunale della Città di Aalen.

L’esperienza è stata altamente formativa per tutti i partecipanti e si è resa possibile grazie al positivo supporto di tutti gli enti coinvolti e, soprattutto, grazie al saldo e proficuo legame di gemellaggio che da anni unisce Cervia e Aalen.