Il liceo scientifico Oriani di Ravenna tra i migliori in Italia nella didattica a distanza

Il preside del liceo scientifico Oriani di Ravenna, Gianluca Dradi, si rallegra per l’inclusione della scuola tra le virtuose d’Italia per quanto concerne la didattica a distanza. In seguito delle varie ordinanze di sospensione delle attività didattiche causa coronavirus si è sviluppata la necessità di implementare soluzioni di didattica a distanza.

L’Oriani di Ravenna è stata citata dal Ministero dell’Istruzione nella nuova pagina dedicata alla didattica a distanza.

Gli studenti dell’Oriani seguono le esercitazioni e le lezioni dei professori, tramite le app Classroom e Meet del pacchetto G Suite for Education. Tra gli altri licei virtuosi troviamo l’istituto Prealpi di Saronno, l’istituto comprensivo di Lozzo Atestino di Vo’ e l’istituto Tosi di Busto Arsizio