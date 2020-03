La scuola di musica Malerbi di Lugo non ferma le sue attività: tante lezioni avviate a distanza

La scuola di musica Malerbi di Lugo non ferma le sue attività e si attiva per non lasciare soli i suoi allievi. Da qualche giorno gli insegnanti si sono infatti organizzati per dare lezioni di musica a distanza, grazie a computer, smartphone o tablet.

“In questi giorni così lontani dal nostro modo di vivere quotidiano in cui la preoccupazione è forse il sentimento che ci accomuna di più, fare musica suonando uno strumento musicale può aiutare ad affrontare meglio la situazione – spiega il direttore della scuola, Matteo Salerno -. È per questo motivo che, passato il primo momento di stordimento e disorientamento, ci siamo organizzati con i nostri docenti per reagire”. Sono tantissimi gli allievi che si danno appuntamento ogni giorno col proprio maestro per esercitarsi con la voce, il pianoforte, il flauto, il sax e tanti altri strumenti.

“Sicuramente – continua Matteo Salerno – le lezioni on line non permetteranno di soffermarsi tanto sulla cura del suono e dei dettagli più sottili che lo studio della musica ti insegna fin da principio, ma almeno permette ai nostri insegnanti di farsi sentire vicini ai propri allievi e insegnare a loro un’altra grande qualità della musica: la sua capacità di confortare e trasportarti, anche solo per qualche momento, in un’altra dimensione lontana dalle difficoltà del presente”.