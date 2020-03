Ravenna, al via iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi per l’anno 2020/21

Da mercoledì 18 marzo fino a venerdì 10 aprile, sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bimbi per l’anno scolastico 2020/2021, per i bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 (nati fino all’8 aprile 2020 compreso). I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 17 marzo 2020. Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità on-line e il bando, i termini e le informazioni sono pubblicati sul sito www.istruzioneinfanzia.ra.it.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà il comune di Ravenna informa che è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri telefonici 0544482376 – 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle e-mail inviate aufficioiscrizioni@comune.ra.it.