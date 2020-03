“Cervia per l’Infanzia”: arriva un canale youtube per mantenere vive le relazioni tra bimbi e insegnanti

“Cervia per l’infanzia – spiega l’assessore Michela Brunelli – è il canale youtube attivato dal Servizio politiche educative per le famiglie con bambini e bambine 0-6 anni. Sono video pensati e rivolti ai bambini ma anche alle mamme e ai papà. Le insegnanti dei nidi e di scuole dell’infanzia realizzeranno dei video con letture, tutorial per attività guidate con semplici materiali, filastrocche e canzoni. L’obiettivo è quello di mantenere viva la relazione tra insegnanti e bambini, ricordando a loro il mondo della scuola attraverso attività conosciute. I video saranno montati dal gruppo di Immaginante”.

“Altre importante attività – spiega l’assessore – saranno invece proposte da esperti-consulenti che hanno voluto collaborare a questo progetto, offrendo la loro esperienza in una formula, quella del video-tutorial, nuova anche per loro. Un ringraziamento va quindi a tutti coloro che collaboreranno con noi per mantenere vive le relazioni tra famiglie, bambini ed insegnanti in questo tempo difficile, in cui ‘Non è tempo di andare, perché vicini non possiamo stare, ma possiamo comunque giocare’”.

Questi i link per accedere:

http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/politiche-educative.html

https://www.youtube.com/watch?v=Q2w8DS0MpG4&list=PL83-TwTIhxP_eD0KHWEOJi63j6t1OhSI8&index=2